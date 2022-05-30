30 May 2022 23:30
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News Code: 84772596
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Tacikistan Cumhurbaşkanı'nın resmi törenle karşılanması

Tahran, İRNA- Resmi ziyarette bulunmak üzere Tahran'a gelen Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman, bugün 30 Mayıs Pazartesi günü Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi tarafından Sadabad Sarayı'nda resmi törenle karşılandı. Kameraman: Muhammed Babayi

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