Tacikistan Cumhurbaşkanı'nın resmi törenle karşılanması

Tahran, İRNA- Resmi ziyarette bulunmak üzere Tahran'a gelen Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman, bugün 30 Mayıs Pazartesi günü Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi tarafından Sadabad Sarayı'nda resmi törenle karşılandı. Kameraman: Muhammed Babayi
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