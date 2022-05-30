Cumhurbaşkanı Reisi: İran-Tacikistan ilişkilerinin düzeyinin artırılması için iyi adımlar atılmıştır

Üst düzey bir heyetin başında İran'a gelen Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman, Tahran'daki Sadabad Sarayı'nda Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Reisi görüşmede yaptığı açıklmada, Şanghay İşbirliği Örgütü toplantısı sonrası İran-Tacikistan ilişkilerinin düzeyinin artırılması için iyi adımlar atıldığını ifade etti.

Tacikistan Cumhurbaşkanı Rahman da Reisi Hükümeti'nin göreve gelmesinin ardından İran ile Tacikistan ilişkilerinin güçlenmesini hedeflediklerini söyledi.

Üst düzey bir heyetin başında Tahran'a gelen Rahman, İran'a giriş yaptığı sırada Mehrabad Havalimanı'nda Enerji Bakanı Ali Ekber Mihrabiyan tarafından karşılandı.

Rahman, Cumhurbaşkanı Reisi'nin resmi daveti üzerine Tahran'da.

Cumhurbaşkanı Reisi Eylül 2021'de Tacik meslektaşının daveti üzerine Şanghay İşbirliği Örgütü'ne katılmak için Tacikistan'ın başkenti Duşanbe'ye gitmiş ve o ziyaret çerçevesinde İran ile Tacikistan arasında 8 işbirliği senedi imzalanmıştı.

İran'ın Şanghay İşbirliği Örgütü'ne resmi üyelik sürecinin başlaması, Reisi'nin Tacikistan ziyaretinin kazanımlarından biriydi.

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