25 May 2022 14:16
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Milli Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Şemhani Tacikistan yolcusu

Milli Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Şemhani Tacikistan yolcusu

Tahran, İRNA- Milli Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Amiral Ali Şemhani, 27 Mayıs Cuma günü Tacikistan'ın başkenti Duşanbe'de düzenlenecek 4. Bölgesel Güvenlik Diyaloğu Toplantısı'na katılacak.

İran, Rusya, Çin, Hindistan, Tacikistan, Özbekistan, Kırgızistan, Türkmenistan ve Kazakistan'dan milli güvenlik temsilcileri ile danışmanların katılacağı toplantıda Afganistan gelişmeleri ele alınacak.

Bu toplantı sırasında Milli Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Amiral Şemhani, meslektaşları ile ayrı ayrı görüşerek ikili, bölgesle ve uluslararası konuları masaya yatıracak.

Bölgesel Güvenlik Diyaloğu Toplantıları İran'ın girişimiyle 2018 yılında yapılmaya başlandı.

1. ve 2. toplantı başkent Tahran'da yapılırken geçen yılki toplantı ise Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de gerçekleşti.

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