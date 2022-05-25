Milli Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Şemhani Tacikistan yolcusu

İran, Rusya, Çin, Hindistan, Tacikistan, Özbekistan, Kırgızistan, Türkmenistan ve Kazakistan'dan milli güvenlik temsilcileri ile danışmanların katılacağı toplantıda Afganistan gelişmeleri ele alınacak.
Bu toplantı sırasında Milli Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Amiral Şemhani, meslektaşları ile ayrı ayrı görüşerek ikili, bölgesle ve uluslararası konuları masaya yatıracak.
Bölgesel Güvenlik Diyaloğu Toplantıları İran'ın girişimiyle 2018 yılında yapılmaya başlandı.
1. ve 2. toplantı başkent Tahran'da yapılırken geçen yılki toplantı ise Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de gerçekleşti.
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