İran ve Özbekistan arasında ortak güvenlik işbirliği belgesi imzalandı

Şemhani'nin Özbekistan'a resmi ziyaretinin ilk gününde başkent Taşkent'te İran ve Özbekistan arasında ortak bir güvenlik komisyonu kurulmasına ilişkin bir belgenin iki ülkenin Ulusal Güvenlik Konseyi sekreterleri tarafından imzalandığı bildirildi.

Özbekistan hükümeti adına Özbekistan Cumhurbaşkanı ulusal güvenlik danışmanı Viktor Mahmudov tarafından imzalanan belge, terörizm, aşırılıkçılık, uyuşturucu kaçakçılığı ve diğer ulusötesi organize suçlarla mücadelede Tahran ve Taşkent arasında ortak işbirliğinin önünü açıyor.

Bu belgenin imzalanması çerçevesinde iki ülke arasında geniş bir istihbarat ve güvenlik işbirliği başlatılarak Tahran ve Taşkent'teki işbirliğinin sonuçlarını değerlendirmek üzere Karma Güvenlik Komisyonu toplantıları her yıl düzenlenecek.

Bu belgenin önemi ile ilgili olarak twitter hesabından açıklama yapan Amiral Şemhani, "Reisi Hükümeti'nde bölgesel işbirliği politikasının geliştirilmesi ve desteklenmesi için kalıcı istikrar yaratmak için bölgesel kapasitelerin etkinleştirilmesi gereklidir" dedi.

Şemhani, İran İslam Cumhuriyeti hükümeti ile Özbekistan Cumhuriyeti hükümeti arasında ortak bir güvenlik komisyonu kurulmasını öngören belgenin imzalanmasının, iki ülke arasındaki kapsamlı ilişkileri artırma yolunda önemli bir adım olduğunu vurguladı.

Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish