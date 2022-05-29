29 May 2022 18:53
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Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman Tahran’da

Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman Tahran’da

Tahran, İRNA- İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ayetullah Reisi’nin Tacikistan ziyaretinin ardından bugün Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman İranlı mevkidaşının daveti üzerine Tahran’a geldi.

Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman’ın öncülüğünde Tacikistanlı bir heyet dakikalar öncesi Tahran’a girdi. Tacikistan Cumhurbaşkanı Mehrabad havaalanında İran İslam Cumhuriyeti Enerji Bakanı tarafından karşılandı.

İmamali Rahman’ın İran ziyareti İran Cumhurbaşkanı Ayetullah Reisi’nin resmi daveti üzerine gerçekleşiyor.

Ayetullah Reisi de 2021 Eylül ayında Şanghay anlaşmasına üye ülkelerin liderlerinin oturumuna katılması için Tacikistanlı mevkidaşının daveti üzerine Duşanbe’ye gitmişti. Reisi’nin Duşanbe ziyaretinde İran ve Tacikistan arasında 8 işbirliği anlaşması imzalandı.

Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish

 

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