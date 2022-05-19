İran Silahlı Kuvvetleri ile diğer ülkelere keşif İHA'ları üretimi alanında işbirliği çağrısı

Genelkurmay Başkanı General Muhammed Bakıri'nin Tacikistan'a yaptığı ziyarete değinen General Şikarçı, bu ziyaret çerçevesinde bu ülkede keşif İHA üetim hattının açıldığını duyurdu.

İran'ın İHA üretimi açısından gücüne işaret eden General Şikarçı, ''Açılan fabrikada keşif İHA'ları üretilecek ve böylece bölgesel işbirliğimiz daha etkinleşecek'' değerlendirmesinde bulundu.

bölgede İHA alanında en üstün konumda olduklarını ifade eden General Şikarçı, ''Tüm savunma ve güvenlik ihtiyaçlarımızı kendimiz karşılıyoruz ve diğer ülkelerle keşif İHA'larının üretimi için işbirliği yapabilirz. Diğer ülkelerle ikili ve çok yönlü olarak keşif İHA'larının üretimi veya ihracatı alanında işbirliği yapmak istiyoruz'' diye ekledi.

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