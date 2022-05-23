EİT Dışişleri Bakan Yardımcıları Toplantısı Tahran'da düzenlendi

İki gün sürecek toplantıya İran'ın yanı sıra Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Türkmenistan, Özbekistan, Afganistan, Pakistan ve Tacikistan Dışişleri Bakan Yardımcıları katıldı.
Ekonomik İşbirliği Teşkilatı üyesi ülkelerin Dışişleri Bakanları Yardımcsının yarın da toplantı yapacağı açıklandı.
Bu toplantılarda bölgesel işbirliğinin artırılmasına yönemlik çoklu ve ikili görüşmeler gerçekleşmektedir.
İran Dışişleri Bakanlığı Ekonomik İşlerden Sorumlu Bakan Yardımcısı Mehdi Seferi bu toplantılarda ülkemizi temsil ediyor.
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