Şemhani: Bazı Bölge İçi ve Bölge Dışındaki Ülkeler Tekfiri Teröristleri Afganistan’a Sevk Etmekte

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri Ali Şemhani Tacikistan’ın başkenti Duşanbe’de düzenlenen 4. Bölgesel Güvenlik Görüşmeleri Oturumunda Tacikistan Cumhurbaşkanı ve mevkidaşına söz konusu oturumu düzenledikleri için teşekkür etti.



Şemhani başta Afganistan’ın son 20 yıldaki gelişmeleri ve ABD’nin bu ülkedeki yenilgisinin ardından rezilce kaçması başta olmak üzere bölgenin durumunu açıkladıktan sonra “İran İslam Cumhuriyeti her daim Afganistan2da güvenlik, barış ve istikrarın hakim olmasını isteyip bu meseleyi Afganistan halkı ve diğer bölge ülkelerinin gelişimi ve refahı için gerekli görmüştür.” ifadelerini kullandı.



İranlı yetkili açıklamasının devamında İran’ın yıllarca yaklaşık 5 Milyon Afganistanlıyı kendi topraklarında misafir ettiğine değinerek “Uluslararası etkili yardımların yokluğunda ve öte yandan zalimce uygulanan yaptırımların oluşturduğu koşullarda bu sayıda mülteciyi İran’da ağırlamamız ülkemize birçok sorun dayatmıştır.” dedi.



Şemhani İran’da bulunan Afganistan uyruklu mültecilerin 110 dünya ülkesinin nüfusundan daha fazla olduğunu hatırlattı.



İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri açıklamasını şu şekilde sürdürdü:



“Afganistan’da 20 yıllık savaşlara yol açan ve öte yandan Ukrayna savaşının meydana gelmesine sebep olan bir şey vardır o da ABD’nin yayılımcı v yanlış politikalarıdır. ABD Afganistan halkının finansal kaynaklarını serbest bırakmanın yanı sıra Afganistan’a verdiği maddi hasarların tazminatını da ödemekle yükümlüdür.”



Ali Şemhani açıklamasının devamında “İran bölgede güvenlik meselesini birbirine bağlı bir konu olarak görüyor ve Afganistan’da güvenlik, barış ve istikrarın hakim olmasının tüm bölge ülkeleri için gerekli olduğuna inanıyor.” ifadelerine yer verdi.



İranlı yetkili bölge ülkelerinin güvenliği sağlayacak etkenlere yönelip güvensizlik ve istikrarsızlık merkezlerinin oluşumunu engellemek için ortak önleyici eylemlere öncelik vermesi gerektiğini vurguladı.



Şemhani terörizm ve radikalizmin Afganistan’daki güvensizliğin önemli sebepleri arasında yer aldığını belirterek “Maalesef bölge içi ve bölge dışından bazı ülkelerin teröristleri Afganistan’a sevk ettiği ve yönlendirdiğine dair bazı göstergelerimiz var.” dedi.



Şemhani bu sorunun karşısında Afganistan hükumeti başta olmak üzere tüm bölge ülkelerin kendi sorumluluklarını yerine getirmesi gerektiğini söyledi.



Şemhani ABD’nin Afganistan’a müdahalelerinin devam ettiğine değinerek “ABD’nin Afganistan’a müdahaleleri için ön zeminleri kısıtlamak istiyorsak birbirimizle işbirliği yaparak ekonomik sorunlar başta olmak üzere bu ülke halkının sorunlarını çözmek için birbirimizle işbirliği yapıp uygun çözüm yolları seçmemiz gerekiyor.” şeklinde konuştu.



İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri Afganistan’da istikrarın oluşması için terörizme karşı ülkelerin işbirliği yapması ve Afganistanlı mültecilerin kendi ülkelerine dönmeleri için gerekli zeminin hazırlanmasının da dikkate alınması gereken çözüm yolları arasında yer aldığını belirtti.







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