İran Genelinde 527 Bin Yabancı Uyruklu Okul Öğrencisi Eğitim Alıyor

İran Eğitim Bakanı Uluslararası Merkez Eğitim Yardımcısı Ebulfazl Kemali İRNA’ya verdiği özel röportajda İran’da yabancı okul öğrencileri için uygun eğitim politikalarının yürütüldüğünü belirtti.



İranlı yetkili İran’da 527 bin yabancı okul öğrencisinin İranlı okullarda eğitim aldığını belirterek öğrencilerin daha çok Afganistan uyruklu olduğunu ve‌ Bangladeş, Pakistan ve Irak’tan da birçok okul öğrencisinin İran’da öğrenci olduğunu bildirdi.



Kemali açıklamasının devamında “Yabancı uyruklu okul öğrencilerinin sayısı göçmenlerin sakin olduğu şehirlerde daha çok, dolayısıyla söz konusu şehirlerde yabancı uyruklu öğrencilere özel okullar açıldı. İranlı bir yatırımcı kültürel bir yatırım olarak Afganistan uyruklu öğrencilere özel bir okul dair etti.” ifadelerini kullandı.



Kemali açıklamasının devamında yabancı uyruklu öğrencilere özel olan okulların daha çok Tahran, Kum, Kaşan ve Meşhed’de bulunduğunu bildirerek “Söz konusu okulların yaygınlaşıyor. Bu alanda faaliyet göstermek isteyen bireylere gerekli izinler verilecektir.” şeklinde konuştu.











İran Eğitim Bakanı Uluslararası Merkez Eğitim Yardımcısı yabancı uyruklu öğrencilere özel okullarda yaklaşık 10 bin yabancı öğrencinin eğitim aldığını bildirerek “Yabancı uyruklu öğrencilerimiz de söz konusu okullarda İran eğitim Bakanlığı’nın eğitim ve öğretim sistemiyle ilerliyor.” ifadelerine yer verdi.



Abulfazl Kemali “yabancı öğrencilere özel okullar sayesinde yabancı ülkelerden İran’a yaşamak için gelen ailelerin öğrencilerinin daha kolay bir şekilde eğitim almasını sağlamaya çalışıyoruz. Tek bir öğrencinin dahi eğitimden geri kalmaması İran İslam Cumhuriyeti Eğitim Bakanlığı’nın temel politikasıdır.” dedi.



İran Eğitim Bakanı Uluslararası Merkez Eğitim Yardımcısı Abulfazl Kemali tüm yabancı uyruklu öğrencilere özel okulların yanı sıra İran vatandaşı olmayan öğrencilerin herhangi bir İran okulunda da eğitim alabileceğinin altını çizdi.



Kemali açıklamasında yasa dışı İran’a gelen öğrencilere dair “Bazı Afganistanlı okul öğrencileri yasa dışı yollardan İran’a girmiş olabilir ancak söz konusu öğrencilerimiz için dahi İran’da hiçbir eğitim mahrumiyeti söz konusu değildir.” ifadelerini kullandı.



İran Eğitim Bakanı Uluslararası Merkez Eğitim Yardımcısı açıklamasının devamında “İran’da gelen misafirlerimizin çoğu yasal olarak ülkemizde bulunuyor ve herhangi bir okulda eğitim almaları için hiçbir sıkıntı söz konusu değil ancak pasaport ve diğer gerekli evraklara sahip olmayan öğrencilerimiz de bulundukları eyaletin valisiyle gerekli koordinasyonu sağlayarak kolaylıkla istedikleri okulda kayıt yaptırım eğitim alabilirler çünkü İran’da tüm öğrencilerin eğitim alma hakkı vardır.” dedi.



Bundan önce İran İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei bir konuşmasında yabancı uyruklu öğrencilerin İran’da eğitim almasına dair “Yasa dışı yollardan evrakları olmamasına rağmen İran’a gelen öğrenciler dahil hiçbir Afganistanlı çocuk eğitimden geri kalmamalı ve tüm yabancı uyruklu öğrencilerin İran okullarında eğitim almaları için hiçbir engelin söz konusu olmaması gerekiyor.” ifadelerini kullanmıştı.













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