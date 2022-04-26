İran ve Taliban yetkilileri sınır meselesini ele aldı

Mevlana Şubeyrh Ahmed bu görüşmede yaptığı açıklamada İran İslam Cumhuriyeti ile Afganistan Yönetimi arasındaki işbirliği ortamına değinerek, sınırlarla ilgili yaşanan yanlış anlaşılmalara atıfta bulunarak, ''Taliban Başkanlık Heyeti'nin talimatıyla Afganistan'ın askeri ve savunma yetkililerinden oluşan 4 kişilik bir heyetin İran İslam Cumhuriyeti yetkilileriyle sınır işbirliği koşullarını kolaylaştırmayı ele alacağı düşünülmektedir'' dedi.

Şubeyr Ahmed, ''Büyüklerimizin başta milyonlarca Afgan vatandaşını ağırlayan İran İslam Cumhuriyeti olmak üzere komşularımıza ilişkin politikası, her türlü savaşın önlenmesi ve tam kapsamlı sınır işbirliğine doğru ilerlemektir'' diye belirtti.

Bazı Taliban askerleriinn İran sınırındaki varlığına değinen Şubeyr Ahmed, ''Başta Savunma Bakanı olmak üzere hükümet büüyklerimiz, hiçbir kişinin İran sınırlarında en ufak çatışma çıkarmasına müsaade edilmeyeceği ve ortak sınırlarımızda askeri hareketliliğin yasak olduğunu vurgulamıştır'' diye açıkladı.

Geçmişten beri iki ülke sınırlarında bazı sorunların olduğuna değinen Ahmed, ''İran'dan uyuşturuc ve insan kaçakçılığı ile terörle mücadele dahil sınır güvenliğinin çeşitli alanlarında yeni Afganistan devleti ile tam kapsamlı işbirliği yapmasını bekliyoruz'' diye ekledi.

Görüşme sonucunda Afganistan devleti yetkililerinden oluşan 4 kişilik heyetin Ramazan Bayramı sonrası iki ülkenin başkentlerinde veya sınırda bir araya gelerek sınırla ilgili konuları masaya yatırması kararlaştırıldı.

Ayrıca Herat Ordu Kurumu Başkan Yardımcısı Mevlana Büryani'nin sınırda İran sınır muhafızları yetkilisi General Şuca ile yanlış anlaşılmaların giderilmesi amacıyla görüşmesi planlandı.

Son iki günde İran'la Afganistan sınırı arasında durumun gerginleştiği ve askeri hareketliliğin yaşandığı yönündeki haberlerin iki ülke yetkilileri tarafından yalanlandığı ve iki ülkenin sınır sorununu diyalogla çözmeye kararlı olduğu bildirildi.

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