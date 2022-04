Reisi: Filistin ve Afganistan’daki Cinayetlerin Her İkisi De Siyonistlerin Ve Batının Cinayeti

İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ayetullah Seyyid İbrahim Reisi Cumartesi günü yaptığı bir konuşmada “Bir zamanlar Filistin milletinin kaderinin müzakere masalarının etrafında belirleneceği düşünülüyordu ancak bugün bugün Filistin’in kader mücahitlerin tarafından belirleniyor.” dedi.



Reisi açıklamasının devamında “biz bugün Müslümanların aleyhine yapılan iki büyük zulüm ve cinayetle karşı karşıyayız. Bunlardan biri Siyonist rejimi tarafından Filistinlilere karşı ve diğeri de batılı ülkeler ve Siyonistlerin oluşturduğu bir örgüt olarak IŞİD’in mazlum Afganistan halkına karşı gerçekleşmekte olan cinayetler.” ifadelerini kullandı.



Reisi İran İslam İnkılabı Ayetullah Hamanei’nin kaç yıl önce IŞİD’in batılı ve Siyonist servisler tarafından eğitildiğine dair konuşmalarına değinerek “IŞİD ve Siyonist rejiminin Müslümanlara karşı Mescid-i Aksa ve Afganistan’ın camilerinde gerçekleşen cinayetlere tanıklık ettiğimiz bugünde dünya İran İslam İnkılabı Lideri’nin aydınlatmalarının ne kadar doğru olduğunu her zamandan daha iyi bir şekilde anlayabiliyor.” dedi.



İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi açıklamasının devamında mevcut hakimiyetin hiçbir ayrım yapmaksızın Afganistan halkının güvenliğini sağlamasını gerektiğine vurgu yaparak “Afganistan’daki hakimiyetten oruçken camilerde şehit edilen bu ülkenin Müslüman halkını savunmasını ve ahlaksızca onların hayatını ve güvenliğini hedef almış kurtları engellemlerini istiyoruz.” şeklinde konuştu.



İbrahim Reisi açıklamasının sonunda Kudüs gününe ilişkin “Müslümanların vahdet simgelerinden biri de Kudüs günüdür. Allah’ın lütfu ve İmam Humeyni’nin ihlasının hatırına söz konusu vahdet gün be gün artıyor. Bu birliğin biran evvel şerif Kudüs’ün özgürlüğüne ve Filistinlilerin 70 yıllık haklarına kavuşmalarıyla sonuçlanmasını umuyoruz. İnşallah Müslümanlar İmam Ali’nin (a.s.) mazlumu savunma tavsiyesine Kudüs gününde lebbeyk diyecek.” ifadelerine yer verdi.





