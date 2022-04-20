İsrail Savaş Uçakları Gazze'yi Hedef Aldı

Paltoday haber merkezinin yayınladığı bilgilere göre Gazze’de birkaç patlama sesi duyuldu.



Söz konusu rapora göre Siyonist İsrail savaş uçakları Filistin Direniş Güçlerinin Gazza’nın merkezindeki mevzilerinden 8 füzeyle birini hedef aldı.



El-Meyadin’in Gazze muhabiri Siyonist İsrail rejimi tanklarının Filistin Direniş Güçlerinin Gazze’deki el-Beric üssünün doğusunda yer alan gözlem kulelerini hedef aldığını duyurdu.



Filistin Direniş Güçleri’nin hava savunma birimi ise İsrailli savaş uçaklarını hedef aldı.



Söz konusu saldırıdan birkaç saat önce Gazze şeridinden Siyonist İsrail yerleşim birimlerine birkaç füze saldırısı yapıldı.



İsrailli haber kaynakları Gazze Şeridi’nin civarında yer alan Sderot bölgesinde 3 patlama sesinin duyulduğunu belirtti.



Öte yandan Gazze’nin Galaf bölgesinde Siyonist yerleşim birimlerinden olan Niram’da uyarı sirenlerinin sesi duyuldu.



Bundan önce bir roketin Gazze Şeridi’nden Siyonist yerleşim birimlerinin sınır bölgelerine doğru atıldığı bildirilmişti.



Mübarek Ramazan ayının başından itibaren Siyonist İsrail askerlerinin, işgal altında olan Batı Şeria ve Kudüs’teki Filistin halkına saldırılarını arttı.



Filistin Direniş Güçleri Filistin’e karşı saldırıların sonlandırılmaması durumunda harekete geçeceklerini defalarca dile getirmişti.







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