İsrail Terör Makinesinin Karşısında Duran Filistin Direnişini Selamlıyoruz

Hizbullah’ın yayınladığı bildirinin devamında “Biz Siyonist rejimi askerlerinin Mescid-i Aksa’ya, namaz kılanlara karşı vahşice saldırılarını ve Kudüs’e karşı tecavüzlerinin devam etmesini şiddetle kınıyoruz.”
Lübnan Hizbullahı söz konusu bildirinin devamında “İşgalci rejimin Mescid-i Aksa’da yaptığı, bu kutsal mekana saygısızlıktır ve 1 Milyar kişiyi aşkın Müslüman’ın üzüntüsüne ve öfkesine yol açmıştır.”
Lübnan direnişi Hizbullah’ın işgal edilmiş Kudüs’te Filistin halkının ayaklanmasını ve Mescid-i Aksa’yı savunmasını desteklediğini vurguladı ve Filistinli kahramanların İsrail terör makinesinin karşısındaki direnişini selamladı.
Söz konusu bildirinin sonunda Hizbullah İslami işbirliği teşkilatı, Arap birliği ve ülkeleri ve İslami milletler ve ülkelerden Kudüs’ü desteklemek için yapılması mümkün olan her şeyi yapmaları istendi.
Siyonist rejimi askerleri Cuma günü Mescid-i Aksa’ya saldırı düzenleyerek namaz kılan Filistinlilere saldırdı. Saldırıda 344 Filistinli yaralandı.
Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish
Tahran, İRNA- Lübnan Hizbullahı yayınladığı bir bildiride Siyonist İsrail rejiminin Mescid-i Aksa’da Filistin halkına karşı yaptığı saldırılara tepki gösterdi. Lübnan Hizbullah’ı dün rejimin askerlerinin Mescid-i Aksa’da namaz kılan Filistinlilere karşı vahşice saldırılarını şiddetle kınadı.
Hizbullah’ın yayınladığı bildirinin devamında “Biz Siyonist rejimi askerlerinin Mescid-i Aksa’ya, namaz kılanlara karşı vahşice saldırılarını ve Kudüs’e karşı tecavüzlerinin devam etmesini şiddetle kınıyoruz.”
İlgili haberler
-
Nasrallah: Filistin'de yaşananlar İsrail'in geleceği için önemli mesajlar içeriyor
Tahran, İRNA- Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah, ''Filistin'de yaşananlar işgalcilerle…
-
Hasan Nasrallah ve Ziyad Nihale, Filistin hakkında görüştü
Tahran, İRNA- Lübnan Hizbullahı Genel Sekreteri Hasan Nasrallah, Beyrut'ta İslami Cihad Hareketi…
-
Hizbullah
Direniş Filistin Milletinin Zaferine Giden Tek Yoldur
Tahran, İRNA- Lübnan Hizbullah Hareketi Filistin’in güneyinde yer alan Birü’s-Sebi’de gerçekleşen…
-
Pakistan Başbakanı: “Dünya Filistin’e Karşı Sorumluluğunu Yerine Getirsin”
Tahran, İRNA- Pakistan Başbakanı Siyonist İsrail rejimi güçlerinin Mescid-i Aksa’ya saldırısını…
-
Filistin İslami Cihad Hareketi: “Türkiye, Bahreyn ve BAE İsrail Rejiminin Cinayetlerine Ortaktır”
Tahran, İRNA- Filistin İslami Cihad Medya Ofisi Başkanı Türkiye, Bahreyn ve BAE’nin son günlerde…
-
Devrim Muhafızları: Mazlum Filistin halkı ile Direniş'e vrdiğimiz desteği sürdüreceğiz
Tahran, İRNA- Devrim Muhafızları Ordusu yayınladığı bildiride, İsrail rejiminin Mescid-i Aksa'ya…
-
Mescid-i Aksa'da yaşananlar Siyonistlerin acizliği ve Filistin halkının direnişini kanıtladı
Tahran, İRNA- Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Filistin ve Direniş şehitlerini anarak…
-
Meclis Filistin İntifadasını Destekleme Daimi Sekreteryası:
Direniş, Siyonistlerin İslam karşıtı duruşlarına karşı mücadelenin tek yolu
Tahran, İRNA- İslami Şura Meclisi Filistin İntifadasını Destekleme Daimi Sekreteryası, ''Siyonistler…
-
Hatipzade: Siyonistlerin Mescid-i Aksa'daki cinayetleri insan haklarının açık ihlalidir
Tahran, İRNA- Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, Siyonistlerin Ramazan ayında Kutsal…
-
Siyonistlerin saldırısı sonucu 7 Filistinli şehit oldu
Tahran, İRNA- Bugünün ilk saatlerinden itibaren Siyonistlerin Mescid-i Aksa'ya saldırı sonrası…
yorumunuz