İsrail Terör Makinesinin Karşısında Duran Filistin Direnişini Selamlıyoruz

Hizbullah’ın yayınladığı bildirinin devamında “Biz Siyonist rejimi askerlerinin Mescid-i Aksa’ya, namaz kılanlara karşı vahşice saldırılarını ve Kudüs’e karşı tecavüzlerinin devam etmesini şiddetle kınıyoruz.”



Lübnan Hizbullahı söz konusu bildirinin devamında “İşgalci rejimin Mescid-i Aksa’da yaptığı, bu kutsal mekana saygısızlıktır ve 1 Milyar kişiyi aşkın Müslüman’ın üzüntüsüne ve öfkesine yol açmıştır.”



Lübnan direnişi Hizbullah’ın işgal edilmiş Kudüs’te Filistin halkının ayaklanmasını ve Mescid-i Aksa’yı savunmasını desteklediğini vurguladı ve Filistinli kahramanların İsrail terör makinesinin karşısındaki direnişini selamladı.



Söz konusu bildirinin sonunda Hizbullah İslami işbirliği teşkilatı, Arap birliği ve ülkeleri ve İslami milletler ve ülkelerden Kudüs’ü desteklemek için yapılması mümkün olan her şeyi yapmaları istendi.



Siyonist rejimi askerleri Cuma günü Mescid-i Aksa’ya saldırı düzenleyerek namaz kılan Filistinlilere saldırdı. Saldırıda 344 Filistinli yaralandı.









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