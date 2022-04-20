İsrail Rejimi Batı Şeria’ya Kuşatma Uygulayacak

İşgalci İsrail Rejimi Ordusu’nun bildirisine göre, bugün 21 Nisan’dan 23 Nisan tarihine kadar batı Şeria’yla Gazze’nin sınır geçitleri kapatılacak. Bildirinin devamında batı Şeria ve Gazze şeridi geçitlerine perşembe günü öğleden sonra saat 17.00’dan 23 Nisan Cumartesi gününe kadar güvenlik nedenlerinden ötürü kuşatma uygulanacak.

Siyonist İsrail rejiminin savaş Bakanı, Pesah bayramının son iki gününde batı Şeria ve Gazze’nin kuşatılmasını emretti.

Bilindiği üzere Siyonist İsrail rejiminin askerlerinin batı Şeria ve Kudüs’e saldırıları mübarek Ramazan ayının başından itibaren başladı. Söz konusu saldırılarda onlarca Filistinli yaralandı veya şehit edildi.

Siyonist İsrail Rejimi askerlerinin Filistin milletine karşı saldırılarının yoğun olduğu bölgelerin başında Kudüs ve özellikle Mescid-i Aksa’nın civar bölgeleri yer alıyor.

Uluslararası kurumlar ve medyanın Ukrayna savaşıyla yoğun bir şekilde ilgilenmesine rağmen Siyonist İsrail rejiminin Filistin halkına karşı cinayetleri dünya örgütleri tarafından sessizlikle izleniyor.

Başta İran Dışişleri Bakanlığı olmak üzere İran İslam Cumhuriyeti’nin farklı resmî kurumları yayınladıkları bildirilerde, uluslararası kurumların Filistin meselesini önceliklerinin ilk sırasına yer alması yönünde çağrıda bulunarak Siyonist İsrail rejiminin cinayetlerine karşı etkili bir tutum sergilemelerini istedi.

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