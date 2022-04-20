Siyonistler Yine Mescid-i Aksa’ya Saldırdı

Bugün yine Siyonist İsrail rejimi askerleri ve işgal edilmiş topraklardaki Yahudi yerleşim birimleri sakinleri Mescid-i Aksa’ya saldırdılar.
Filistin bilgilendirme merkezi Mescid-i Aksa yönetiminden aldığı bilgilerin bu saate kadar 700’ü aşkın Siyonist yerleşim birimi sakininin Mescid-i Aksa’nın avlusuna hücum etti yönünde olduğunu bildirdi.
Şeyh Ömer el-Kisvani’nin açıklamasına göre şimdiye kadar 17 aşırıcı Siyonist grup Siyonist İsrail rejimi askerlerinin koruması altında zorla Mescid-i Aksa’ya girdi.
el-Kisvani açıklamasının devamında “Siyonistlerin Mescid-i Aksa’ya akın edip burada bulunması, İslam dinini değiştiremez. İslam tefrika ve şirk koşmayı kabul etmez.” ifadelerini kullandı.
Öte yandan Filistin bilgilendirme merkezi Siyonist askerlerin el-Cezire kanalı muhabirinin Mescid-i Aksa’ya girmesine izin vermediğini bildirdi.
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Tahran, İRNA- Filistin Bilgilendirme merkezinin yayınladığı bilgiye göre 700’ü aşkın Siyonist Mescid-i Aksa’ya saldırdı.
Bugün yine Siyonist İsrail rejimi askerleri ve işgal edilmiş topraklardaki Yahudi yerleşim birimleri sakinleri Mescid-i Aksa’ya saldırdılar.
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