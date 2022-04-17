Türkiye Halkı Ankara’da Siyonist İsrail Rejiminin Saldırılarını Protesto Etti

AA’nın yayınladığı habere göre bir grup Türkiyeli Siyonist İsrail rejiminin Mescid-i Aksa’ya saldırılarına karşı işgalci rejimin Ankara Büyükelçiliği karşısında protesto eylemi düzenledi.



Siyonist İsrail rejimini protesto eden Türkiyeliler Siyonist İsrail rejiminin Mescid-i Aksa’ya saygısızlığı ve Filistinlilere saldırılarına karşı sloganlar vererek işgal altında olan Kudüs’ü ve Filistin milletini desteklediklerini vurguladılar.



Filistinli direniş hareketleri yetkilileri yaptıkları açıklamalarda Siyonist İsrail rejiminin bazı İslami ülkelerin bu rejimle ilişkilerini normalleştirmesi veya güçlendirmesinden ötürü cesaretlenip Filistin milletine karşı saldırılarını artırdığını belirtiyor.



Filistin İslami Cihat Hareketi Medya Ofisi Başkanı dün yaptığı bir açıklamada Türkiye hükumeti başta olmak üzere Siyonist İsrail rejimiyle ilişkilerini normalleştiren bazı ülkelerin Filistin milletine karşı yapılan cinayete ortak olduğunu söyleyerek bu ülkelerdeki yönetimlerin Filistin davasını unutarak Mescid-i Aksa’yı Siyonist düşmana teslim etmek istediğini belirtti. Davud Şahab yaptığı açıklamanın devamında Türkiye milleti ve diğer İslami ülkelerin halkına seslenerek Filistinlilerin Müslüman milletlere karşı güveni ve inancının tam olduğunun altını çizerek halkların sokaklara çıkıp düzenledikleri yürüyüşlerle Mescid-i Aksa’yı savunup Kudüs ve Filistin meselesine sahip çıktıklarını tüm dünyaya göstermeleri yönünde çağrıda bulundu.



Siyonist rejimin askerleri Cuma sabahı Mescid-i Aksa’da namaz kılan Filistinlilere saldırdı. söz konusu saldırıda 160 Filistinli yaralandı. Bazı yaralıların durumunun vahim olduğu söyleniyor.





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