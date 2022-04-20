Emir Abdullahiyan: Afrika İle Karşılıklı İlişkilerin Artması İran’ın Dış Politikasının Temel Konularından Biri

İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Salı günü Muhammed Salim Veled Merzuk ile telefon görüşmesinde Ramazan ayını ve Dışişleri Bakanı olarak seçilmesini tebrik ettikten sonra İran

İslam Cumhuriyeti’nin iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesini istediğini belirtti.



İran Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan Afrika’yla ilişkiler ve işbirliğin artmasının İran İslam Cumhuriyeti’nin hükumetinin ana konularından biri olduğunu belirterek “Bu doğrultuda Afrika’nın batı ve kuzey bölgesi ülkeleriyle ilişkilerin geliştirilmesi takip ediliyor.” dedi.



Emir Abdullahiyan İslam alemindeki konulara değinerek “İran İslam Cumhuriyeti Yemen’de ateşkesi olumlu karşılıyor. Umarız Yemen’de ateşkesin devam etmesi ve insani kuşatmanın kaldırılmasının yanı sıra Yemenli tarafların müzakerelerine de tanıklık ederiz.” ifadelerini kullandı.



İranlı yetkili Moritanya’nın mazlum Filistin halkına karşı doğru tutumlarından ötürü teşekkür ederek “Ne yazık ki Siyonistlerin mübarek Ramazan ayında Mescid-i Aksa’ya saldırmasına tanıklık ettik. Umarız Filistin milleti, İslami ülkeler ve milletlerin desteğiyle kendi tarihi hakkına ulaşır.” ifadelerine yer verdi.



Moritanya Dışişleri Bakanı Muhammed Salim Veled Merzuk söz konusu görüşmede Filistin meselesine ilişkin her iki ülkenin de Filistin’i destekleme tutumuna vurgu yaptı.



Muhammed Velen Merzuk Yemen krizinin sona ermesi için doğru çözüm yolun bulunmasını umduğunu belirtti.



Moritanya Dışişleri Bakanı karşılıklı müzakerelerin devam etmesiyle iki ülkenin de karşılıklı ilişkilerin gelişmesi ve artmasına tanıklık edeceğini söyledi.



Her iki ülke Dışişleri Bakanları da ikili işbirliği üzerine müzakerelerin devamı için mevkidaşını kendi ülkesine devam etti.





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