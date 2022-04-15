Devrim Muhafızları: Mazlum Filistin halkı ile Direniş'e vrdiğimiz desteği sürdüreceğiz

Devrim Muhafızları Ordusu Halkla İlişkiler Dairesi'nden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Siyonist rejimin özellikle Filistinli gençlerin İsrail'in kalbinde gerçekleştirdikleri destansı operasyonları sonrası Mescid'-i Aksa'ya karşı işlediği yeni cinayetlerle tecavüzcü eylemleri, Siyonistlerin direniş sahasında genç Filistin kuşağındaki yeni ve destansı İntifada'nın ortaya çıkmasından dehşete düştüklerini ve Siyonizm karşı direniş cephesinin potansiyelinin arttığını kanıtlamaktadır.

Müslümanların kutsal değerlerine saygısızlık ve Ramazan ayında Mescid-i Aksa'ya Siyonist askerler tarafından yapılan ve 150 Filistinlinin yaralanmasına neden olan saldırılar, yenilgiye mahkumdur ve İntifada mücahitlerinin kahramanca ayaklanmalarının üzerinde etkisi olmayacağı gibi Siyonistleri daha ciddi kabus ve sıkıntılarl baş başa bırakacatır.

Dünya toplumunun Filistin gelişmelerine ve Kudüs'ü işgal eden rejimin Mescid-i Aksa ile diğer kutsal topraklardaki cinayetlerine tepki vermesi gerekmektedir. Kuşlusuz bu tür eylemlerle tehlikeli komplolar, İslami ülkelerde sessizliğe bürünenlerin ve uluslararası kurumlarda insan haklarından dem vuranların yakasına yapışacak ve dünya kamuoyu nezdinde onlar için kötü sonuçlar doğuracaktır.

Bazı Arap ülkelerinin sahte ve alçak Siyonist rejimle ilişkilrini normalleştirmesi, Siyonit rejimin işgal edilmiş Filistin topraklarında Müslümanların kutsalları ile namusuna küstahça göz dikmesine zemin sağlamıştır. Filistin halkının Siyonistlerle Kudüs'te direkt mücadeleye girme iradesi ve bölge halkı ile dünyadaki haktan yana olanların destekleri, inanılmaz bir biçimde yeni bir tarihin yazılmasına ve İsrail rejimi ile bölgesel ve bölge ötesi kollayıcılarının kabus görmesine sebebiyet vermektedir''.

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