Filistin İslami Cihad Hareketi: “Türkiye, Bahreyn ve BAE İsrail Rejiminin Cinayetlerine Ortaktır”

Davud Şahab İRNA’yla yaptığı röportajda Siyonist rejiminin son günlerdeki saldırılarına değinerek şöyle konuştu:



“Geçtiğimiz son iki günde arayan tüm taraflara düşmanın hileleri karşısında dirayetli olduğumuzu ve düşmanın Kudüs ve Batı Şeria’ya karşı saldırılarından vazgeçmediği sürece hiçbir şekilde sakince oturup karşılık vermemeyi kabul etmeyeceğimizi belirttik. Aracılara söz konusu saldırılar devam ettiği takdirde düşmanın çarpıcı bir saldırıyı beklemesi gerektiğini ve bizim düşmana zarar vermek için hiçbir çabayı ve hiçbir silahı göz arda etmeyeceğimizi vurguladık. Olması gerekenler olacaktır.”



Şahab açıklamasının devamında Filistin direniş hareketleri ve Filistin milletinin asla Siyonist rejiminin politikalarına teslim olmayacağının altını çizip Filistin milletinin Kudüs başta olmak üzere Filistin topraklarında Siyonist rejimi için hiçbir hak tanımadığını söyledi.



Filistin İslami Cihad Hareketi yetkililerinden Şahab Filistin halkının Siyonist İsrail rejimine karşı gösterdiği direnişin bazı İslami ülkeler tarafından kınanmasına ilişkin şu ifadeleri kullandı:



“Ne yazık ki Filistin milletinin bu meşru direnişi Türkiye, BAE ve Bahreyn gibi ülkeler tarafından kınandı. Filistin milletinin zalimlere karşı direnişinin söz konusu ülkeler tarafından kınanması bu ülkelerdeki yönetimlerin politik cahilliğine, onların nifakına ve söz konusu ülkelerin düşmanımız olan Siyonist İsrail rejimiyle empatileri kurduklarının önemli bir delilidir.”



Davud Şahab açıklamasının devamında sahte Siyonist İsrail rejimiyle ilişkilerin normalleştirilmesinin Filistin ve Kudüs meselesine bir ihanet olduğunu ve Mescid-i Aksa’dan vazgeçmek anlamına geldiğini vurguladı.



Şahab açıklamasının devamında “İşgalci Siyonist İsrail rejimiyle ilişkilerini normalleştiren veya bu rejim ile ilişkilerini açıkça tüm dünyaya gösteren ülkeler sadece bu katil rejimle ilişki kurmanın utancını kabul etmiş olmuyor, bu ülkeler Filistin milletine karşı yapılan cinayetlere ortak ve Müslümanların kutsallarından olan Mescid-i Aksa’yı işgalcilere teslim etmek istiyor.” ifadelerine yer verdi.



Filistin İslami Cihad Hareketi Medya Ofisi Başkanı Davud Şahab başta Türkiye, Bahreyn ve BAE gibi ülkelerin son dönemdeki tutumlarına değinerek açıklamasını şöyle sürdürdü:



“Bu ülkelerin yöneticileri şeytanla el ele vermiştir. Siyonist düşmanla savunma işbirliği sözleşmeleri imzalayanlar düşmanın cinayetlerine ve saldırılarına ortaktır. Bu mesele onların Siyonist rejiminin cinayetlerinde ortak olduğunu gösterir. Bu ister doğrudan olsun ister dolaylı yoldan, bir ortaklıktır.”



Şahab Siyonist İsreil rejimiyle ilişkilerini normalleştiren ülkelerin milletlerine seslenerek“Hür milletlerden ayağa kalkıp yöneticilerin Siyonist rejimiyle ilişkilerini normalleştirmelerine karşı gelip Müslümanların en büyük düşmanıyla dostluk içerisinde olan devletleri rezil etmeleri yönünde çağrıda bulunuyorum.” ifadelerine yer verdi.



Şahab açıklamasını şöyle sürdürdü:



“Bizim İslami milletlere güvenimiz ve inancımız sağlamdır. Biz onların bu zulmü Filistin için kabul etmeyeceklerini ve Kudüs’ün yanında durduklarını biliyoruz.”



Filistin İslami Cihad Medya Ofisi Başkanı İran İslam Cumhuriyeti’nin sabit tutumlarına değinerek “Tabii öte yandan yanımızda durup bizi destekleyen ülkeler ve hükumetler de var. Söz konusu ülkelerin başında İran İslam Cumhuriyeti gelir. İran Filistin direnişi ve ilkesine her türlü yardımı ve desteği vererek Filistin davasını cesurca savunuyor.” ifadelerine yer verdi.









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