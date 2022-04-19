Filistinli kız İsrail rejimi askerlerince şehit edildi

Filistin el-Yevm sitesinin haberine göre, Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ''Geçen hafta Siyonist rejimin askerlerinin kurşunu ile yaralanan Cenin yakınlığındaji Fakua Köyü sakinlerinden 18 yaşndaki Hannan Hazur, kurtarılamayarak şehit düştü'' ifadesi kullanıldı.

Hazur geçtiğimiz hafta İsrail rejimi güvenlik güçlerinin Cenin Kampı'na düzenlediği saldırıda yaralanmıştı.

Filistinlilerle Siyonist askerler arasında işgal edilen Kudüs ve Mescid-i Aksa çevresinde Ramazna ayının başlarında başlayan çatışma devam ediyor.

Son 2 hafta onlarca Filistinki bu çatışmalarda şehit oldu veya yaralandı.

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