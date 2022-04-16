Pakistan Başbakanı: “Dünya Filistin’e Karşı Sorumluluğunu Yerine Getirsin”

Pakistan Başbakanı Muhammed Şehbaz Şerif Cumartesi günü kendi resmi Twitter hesabından İsrail rejiminin namaz kılan Filistinlilere ve şerif Kudüs’e saldırılarını şiddetle kınadı.
Pakistan Başbakanı ülkenin diğer yetkilileri, siyasi ve dini liderleriyle aynı tutumu savunarak “Pakistan halkı ve hükumeti bu zor anlarda Filistin milletinin yanında durup onlarla beraberdir.” şeklinde açıklama yaptı.
Pakistan Başbakanı Muhammed Şehbaz Şerif uluslararası topluma ve özellikle BM olmak üzere tüm insan haklarını savunmakla yükümlü olan kurumlara seslenerek yaptığı paylaşımda şöyle yazdı:
“Dünyanın savunmasız Filistin halkının hayatını korumak için ve BM insan hakları antlaşmasını uygulamak doğrultusunda kendi sorumluluğunu yerine getirmesi zamanı geldi.”
Pakistan’ın başta Dışişleri Bakanlığı olmak üzere tüm yetkilileri farklı mesajlarda ve bildirilerde işgalci Siyonist askerlerin Mescid-i Aksa’ya ve namaz kılan Filistinlilere karşı saldırılarını şiddetle kınadığını defalarca belirtti.
Filistin direniş hareketlerinin yaptığı açıklamalarda Siyonist İsrail rejiminin saldırılarının artmasının temel nedeninin söz konusu işgalci rejimin bazı İslami ülkelerin bu rejimle ilişkilerini geliştirmesinden ve normalleştirmesinden aldığı cesaret olduğu belirtiliyor.
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Tahran, İRNA- Pakistan Başbakanı Siyonist İsrail rejimi güçlerinin Mescid-i Aksa’ya saldırısını kınayarak uluslararası toplumdan Filistin halkını savunmak için kendi sorumluluklarını yerine getirmesini istedi.
Pakistan Başbakanı Muhammed Şehbaz Şerif Cumartesi günü kendi resmi Twitter hesabından İsrail rejiminin namaz kılan Filistinlilere ve şerif Kudüs’e saldırılarını şiddetle kınadı.
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