Ensarullah Lideri: İsrail’e Yaklaşan Bölge Ülkeleri Bizim Düşmanımız Sayılır

Ensarullah Hareketi Lideri Seyyid Bedreddin el-Husi Salı günü yaptığı bir konuşmada “İsrail rejimiyle ilişkilerini normalleştirme peşinde olanlar bölgede istikrar istemiyor.” dedi.



el-Husi konuşmasını şöyle sürdürdü:



“İsrail rejimi ile ilişkilerini normalleştirenler, ABD ve İsrail çıkarları yönünde olması şartıyla taviz vermenin her halinin iyi olduğuna inanıyor. Ancak ABD ve Siyonist İsrail rejimi dışındaki ülkelere karşı vahşice bir davranış sergileyip kendi tutumlarından vazgeçmek istemiyorlar.”



Yemen Ensarullah Hareketi lideri açıklamasının devamında söz konusu ülkelerin zorba olduğunu ve İslam ümmeti için barış ve istikrarı istemediğini vurgulayarak “Bu ülkeler fitnelerin finansörlüğünü yaparak sahip oldukları medya ve siyasi güçle onları desteklemeye çalışıyorlar.” ifadelerini kullandı.



el-Husi açıklamasının devamında bölgede Siyonist İsrail rejimiyle ilişkilerini normalleştirenlerin başta Yemen olmak üzere İsrail rejimi düşmanı olan ülkelerin düşmanı olduğunu belirterek “Bu grup Filistinli mücahitlere karşı kötü olup onlara karşı kin beslerler ve kendi medyalarında Filistinli mücahitleri terörist olarak nitelendirirler.” dedi .



Ensarullah Hareketi Lideri Seyyid Bedreddin el-Husi açıklamasının sonunda Filistin’de yaşanan son gelişmelere değinerek “Kutsal bir yer olan Mesid-i Aksa’ya ve içinde namaz kılan Filistinlilere saldırmak İsrail’in İslam ve kutsallarına düşman olduğunu gösteriyor.” şeklinde konuştu.



Son günlerdeki Siyonist işgalcilerin Filistin halkına saldırılarında 160’ı aşkın kişi yaralandı. son 15 günde 20’yi aşkın Filistinli vatandaş işgalci Siyonist İsrail rejimi askerlerince şehit oldu.





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