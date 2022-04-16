İran Dışişleri Bakanlığından Filistin İlkesine Bağlılık Çağrısı

İran Dışişleri Bakanı Sözcüsü Siyonist İsrail rejiminin işgal edilmiş Filistin topraklarındaki yeni cinayetlerine ve bu rejimin Mescid-i Aksa’ya saygısızlığını ilişkin kendi twitter hesabından şöyle yazdı :
“İsrail rejiminin Mübarek Ramazan ayındaki yeni acımasızlıkları derin öfkemizin kaynağı ve biz. Mescid-i Aksa’ya karşı yapılan saygısızlığı şiddetle kınıyoruz.”
Said Hatipzade yazısının devamında ırkçı İsrail rejimiyle ilişkilerin normalleştirilmesi sadece Siyonist işgalcileri cinayetlerini artırmaları için teşvik ettiğini hatırlatarak “Müslümanlar bir arada durup birlik içerisinde Filistin ilkesini desteklemelidir.” ifadesini kullandı.
Öte yandan İran Dışişleri Bakanı asistanı Siyonist rejiminin bölgedeki ülkelerle ilişkileri artırma çabalarına değinerek “Onların bölgemizdeki çabaları bazı İslami ülkelerin liderlerinin gafletinden kaynaklanıyor. Onlar Siyonist rejimi için bir yol tanıyarak bu rejimin açıkça gidip gelmesine yol açtılar.” dedi.
Abdullah Suhrabi açıklamasının devamında Siyonist rejiminin çabalarının başka Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal mekanları yok etmek olduğunu belirterek açıklamasını şöyle sürdürdü:
“Ukrayna krizinden yararlanmak da onlar için büyük bir fırsat. Zelenski 2020 yılında ‘umarım Ukrayna’da küçük bir İsrail oluştururuz.’ açıklaması yapmıştı. yaklaşık 400 bin Yahudi Ukrayna’da yaşıyor.”
İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı yetkilisi açıklamasının devamında “Kudüs gününün yakınlaşmasıyla İran halkı çok büyük bir yürüyüş yapacak. Milyonlarca İranlı sokaklara çıkıp Filistinli kardeşlerini desteklemek için hazırlık yapıyor.” ifadesini kullandı.
Suhrabi açıklamasında Siyonist İsrail rejiminin cinayetlerine değindikten sonra“Birçok ülkenin yetkilisi gözlerini kapamış ve uluslararası kurumlarda sessiz kalmayı uygun görüyor. Filistin milletinin tek ümidi İran İslam Cumhuriyetidir.” dedi.
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Tahran, İRNA- İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü ve Bakan asistanı ayrı ayrı açıklamalarda Siyonist rejiminin cinayetlerine kınayarak Müslüman ülkelerin Filistin ilkesini savunması gerektiğine vurgu yaptı.
İran Dışişleri Bakanı Sözcüsü Siyonist İsrail rejiminin işgal edilmiş Filistin topraklarındaki yeni cinayetlerine ve bu rejimin Mescid-i Aksa’ya saygısızlığını ilişkin kendi twitter hesabından şöyle yazdı :
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