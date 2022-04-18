Riyad'la barıştan Mısır ve BAE ile ilişkileri düzeltmeye ve Tel Aviv'de enerji görüşmelerine kadar; Erdoğan'ın bölge ziyareti

Erdoğan bölge ülkelerine ziyaretni Suudi Arabistan'dan ve Ramazan Bayramı öncesinde siyasi hacılık yaparak başlayacak. Londra merkezli Rey el-Yevm gazetesinin bildirdiğine göre Erdoğan'ın Riyad öncesi veya sonra Ürdün kralının daveti üzerine Amman'ın ziyaret etmesi bekleniyor.

Türkiye Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre ise Erdoğan'ın ürdün ziyaretinde Türkiye-Ürdün ilişkilerinin gelişme yolları ve bölgesel ve uluslaraarası konular ele alınacak.

Geçtiğimiz hafta el-Monitor, Cemal Kaşıkçı dosyasının Riyad'a devredilmesinin ardından Erdoğan'ın Suudi Arabistan ziyaretinin Ankara-Ritad ilişkilerini güçlendirebileceğine ilişkin bir yazı yayınlamıştı.

Suudi rejiminin muhaliflerinden ve Washington Post gazetesinin yazarı Kaşıkçı Eylül 2018'de Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda feci şekilde katledilmiş ve bu olay Ankara-Riyad ilişkilerine büyük gölge düşürmüştü. Türkiye'nin Libya ve 2011 sonrası diğer Arap ülkelerine müdahalesi de bu iki ülkeyi karşı karşıya getirmişti.

Ancak son aylarda Ankara Riyad ve diğer Arap ülkeleri ile ilişkilerini iyileştirmeye çalışmaya başlamıştır. El-Yevm gazetesi bu konuda, ''Ankara'dan duyulan haberlere göre Erdoğan'ın bölge ziyareti, durumu sakinleştirme, menfaatleri artırma ve özellikle peş peşe baskılar ve Ukrayna krizi sonrası askeri meseleler sonrası ilişkileri iyileştirmeyi amaçlıyor'' diye yazdı.

Erdoğan'ın Mısır'da Sisi ile görüşmesi planlanıyor. Kahire'ye ziyaret öncesi Erdoğan, Müslüman Kardeşler medyasına verilen para kaynaklarını kıstı. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu da geçtiğimiz hafta Mısır'la ilişkileri normalleştirmek için adım atacaklarını duyurmuştu.

Türkiye-Mısır ilişkileri 2013 yılında bu ülkede Mursi'nin Sisi tarafından yapılan darbe ile iktidardan uzaklaştırılması ve Ankara'nın Sisi'yi tanımaması üzerine kesilmişti.

Sisi'ye en büyük karşı çıkanlardan olan Erdoğan'ın Libya'da karşıt taraflara destek vermesi, iki ülkeyi savaş eşiğinie taşıdı. Ancak taraflar geçen yıldan beri ilişkileri düzeltmek için adım atmaya başladı.

Son olarak Erdoğan bölge turunu Tel Aviv'de bitirecek. Bu ziyaret Türkiye'nin ekonomik çıkarlarının yanı sıra Doğu Akdeniz'de enerji dosyasında iki ülkenin yakınlaştığını ve İsrail rejiminin de bundan yararlanmak istediğini gözler önüne sermektedir. Türkiye Mart ayında da İsrail rejiminin başkanına ev sahipliği yapmıştı.

Tel Aviv'e yakınlaşmaya çok eğilimli görünen Erdoğan, İsrail ile Türkiye'nin gazı ortaklaşa Avrupa'ya taşıyabileceklerini söylemişti.

Türkiye'nin BAE ve diğer Fars Körfezine kıyıdaş Arap ülkeleriyle ilişkilerini iyileştirmesi Ankara içni önemli ve Türkiye'nin mevcut sıkıntılı ekonomik krizde bu ülkeye katkı sağlayabilir. Ayrıca Abu Dabi ile Riyad'ı Arap hegemonyası konusunda güçlendirebilir, öyle ki bu hedefe ulaşmak adına çürük İsrail ipliğine bile güvenecek duruma gelmişlerdir.

Bölge uzmanlarının görüşüne göre Ankara dış politikasındaki önemli nokta, bu ülke yetkililerinin maddi çıkarlar uğruna kolaycasına inançlarını ayakları altına alabilecekleridir. Filistin davasına gelince Türkiye, İsrail rejimi ile onlarca sözleşme imzaladı ve Riyad ve Abu Dabi ile de aynı rotayı izlemesi öngörülüyor.

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