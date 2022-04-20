Gazze’den Beş Roket İsrail Yerleşim Birimlerine Atıldı

Siyonist İsrail rejimi medyaları, roketlere karşı direnmek üzere Demir Kubbe sisteminin çalıştırıldığını belirtti.

Söz konusu kaynakların yayınladığı bilgilere göre Gazze Şeridi’nin civar bölgelerinde bulunan Siyonist yerleşim birimlerinde uyarı sirenleri çalındı.



Siyonist İsrail rejimi radyosu, Gazze’den atılan füzelerin Sedirut kasabasındaki iki konut evini hedef aldığını iddia etti. Ancak haberlerde yer alan bilgiler, saldırının sonucunda meydana gelen hasarların az olduğu yönünde. Gazze Şeridi’nden yapılan roket saldırısında dört kişi yaralandı.

Gazze’nin Galaf bölgesinde Siyonist yerleşim birimlerinden olan Niram’da uyarı sirenlerinin sesi duyuldu.





Pazartesi gecesinde de Siyonist rejimine ait olan Kassioufim ve Ein Heshloush bölgelerinde füze saldırısı uyarı sirenleri çalındı.

Daha önce bir roketin Gazze Şeridi’nden Siyonist yerleşim birimlerinin sınır bölgelerine doğru atıldığı bildirilmişti.

Mübarek Ramazan ayının başından itibaren Siyonist İsrail askerlerinin, işgal altında olan Batı Şeria ve Kudüs’teki Filistin halkına saldırıları arttı.

Filistin Direniş Güçleri Filistin’e karşı saldırıların sonlandırılmaması durumunda harekete geçeceklerini defalarca dile getirmişti.



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