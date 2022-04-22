Kudüs'te neler oluyor?

İsrail askerleri art arda 6. günde Mescid-i Aksa'ya saldırarak Filistinli ibade edenlerle çatıştı. Haber kaynakları ise işgalci rejimin yetkililerinin güvenlik güçlerine Mescid-i Aksa'a Cuma namazını kılan Filistinlilerle çatışmak için gerekli önlemleri artırmasını istediğini açıkladı.

Elcezire televizyonu İsrailli askerlerin Cuma namazı sonrası da Mesci-i Aksa'ya ve Filistinli ibadet edenlere saldırdığını duyurdu.

Bugünkü Cuma namazı binlerce Filistinli'nin katılımıyla Mescid-i Aksa avlularında kılındı ve ibadet edenler, kutsal mekana girdikten sonra Mescid-i Aksa'ya saldırıyı protesto etti.

İsrail rejimi askerleri bugünkü çatışmalarda ibadet edenleri dağıtmak için plastik mermilerle göz yaşardıcı gaz kullandı. Bunun sonucunda ise birçok Filistinli yaralandı.

Öte yandan Filistin Direniş Güçleri Siyonist İsrail rejiminin mevziilerine yine füze saldırısı düzenleyerek, bu rejimin savaş uçaklarının Gazza’ya yaptığı saldırılara yanıt verdi.

Paltoday haber merkezinin yayınladığı habere göre Filistin Direniş Güçleri yine Siyonist İsrail rejimi mevzilerine füze saldırısı düzenledi.

Rapora göre Siyonist İsrail yerleşim birimlerinde Galaf olarak adlandırılan bölgede saldırı sirenleri çaldı

Siyonist rejimi haber kaynakları Gazze şeridinden İsrail yerleşim birimlerine birkaç füzenin atıldığını ve demir kubbe olarak adlandırılan İsrail hava savunma sisteminin söz konusu füzelerden sadece birkaç tanesini hedef alabildiğini bildirdi.

Söz konusu saldırılar İsrail rejiminin Gazze’nin merkezinde yer alan Direniş Güçlerinin mevzilerinden birine hava saldırısı yapmasının hemen ardından gerçekleşti.

Bundan yaklaşık iki saat önce Filistinli güçler Siyonist İsrail rejiminin saldırılarına tepki olarak İsrail yerleşim birimlerine roket saldırısı düzenlemişti.

Siyonist İsrail rejimi haber kaynakları Gazze Şeridi’nin civarında yer alan Sdrot bölgesinde en az 3 patlama sesinin duyulduğunu duyurmuştu.

Bu doğrultuda İsrail rejimi Ordusuna ait radyo kanalı Gazze Şeridi’nden atılan füzelerin Sdrot bölgesinde bulunan 2 yerleşim birimine isabet ettiğini ancak 4 kişinin yaralanmasının dışında çok büyük bir hasarın söz konusu olmadığını iddia etmişti.

Pazartesi gecesi de Siyonist rejimin bazı bölgelerinde siren sesleri duyulmuştu.

İsrailli askerler mübarek Ramazan aynının başından itibaren Filistin halkına karşı saldırılarına yoğunluk vererek birçok Filistinlinin yaralanmasına veya şehit edilmesine yol açtı.

Filistinli Direniş Güçleri defalarca işgalci İsrail rejiminin saldırılarının durdurulmaması durumunda bu saldırılara ağır yanıtlar vereceği yönünde uyarıda bulunmuştu.

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