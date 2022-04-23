Hamas’tan Büyük İntifada Çağrısı

Cumartesi günü Hamas’ın sitesinde yayınlanan bir bildiride söz konusu hareket Filistin halkından Siyonist işgalci yerleşim birimleri sakinlerine karşı büyük bir intifada düzenlemelerini istedi.
Hamas tüm Filistinlilere çağrıda bulunarak büyük intifadayı başlatıp işgalcilere karşı mücadele meşalelerini alevlendirerek Siyonist İsrail’e karşı harekete geçmeleri yönünde çağrıda bulundu.
Hamas’ın yayınladığı bildirinin devamında “Filistin milleti Kudüs ve Mescid-i Aksa’yı savunmak adına baş kaldırıp bu kutsal mescidi koruyanların yardımına koşacaktır. Bu kutsal camiyi koruyanlardan onlarcası sadece bugün Siyonist askerlerin saldırılarında yaralandı” ifadeleri yer alıyor.
Filistin İslami Direniş Hareketi bildirisinin sonunda “Kahraman milletimizin vahdeti ve onların cesur direnişini işgalci rejim ve Siyonist yerleşim birimleri sakinleri karşısında aşılamaz bir baraj olarak hiçbir zaman onlara kendi şom planlarını şehitlerimizin arınmış kanıyla sulanmış Mescid-i Aksa ve Kudüs’te uygulamalarına izin vermeyecek.” ifadeleri yazılıyor.
Öte yandan Filistin İslami Cihad Hareketi de birkaç saat önce yayınladığı bir bildiride Siyonist İsrail rejimi askerlerinin ve Siyonist yerleşim birimleri sakinlerinin mübarek Aksa mescidi alanları ve avlularında ve Batı Şeria şehirlerinde Filistinlilere karşı sürekli artmakta olan saldırıların İsrail rejimi için utanç dışında hiçbir kazanca yol açmayacağının altını çizdi.
Siyonist İsrail rejimi askerleri ve yerleşim birimleri sakinleri mübarek Ramazan ayının başından itibaren cinayetlerini ve Mescid-i Aksa’ya saldırılarını şiddetlendirerek söz tüm İslam aleminin kutsal mekanlarının başında gelen bu mekana karşı küstahlık yapıp yüzlerce Filistinli’yi şehit etti veya yaralayıp tutukladı.
Müslüman Filistin halkı her yılın Ramazan ayında diğer aylara göre daha çok Siyonist İsrail rejiminin cinayetlerine ve zulümlerine maruz kalıyor. Bu ülkenin Müslümanları her yıl sahurdan iftara kadar saldırıların karşısında direnip Mescid-i Aksa’yı tüm dünya Müslümanları adına savunup iftardan sahura kadar da bu yolda şehit vermeye devam ederken dünya medyası Filistin haberlerini boykot ederek emperyalist güçlerin politikalarının doğrultusunda olan gündemlere yoğun ilgi göstermeye devam etmekte.
Bu yılın Ramazan ayında bir önceki yıllara göre Siyonist İsrail rejiminin Filistin halkına karşı ve Mescid-i Aksa’ya karşı saldırıları oldukça artmış durumda.
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Tahran, İRNA- Filistin İslami Direniş Hareketi (HAMAS) Cuma gecesi işgalci İsrail rejimi ve Siyonist yerleşim birimleri sakinlerine karşı büyük Filistin İntifadasını başlatmalarını istedi.
Cumartesi günü Hamas’ın sitesinde yayınlanan bir bildiride söz konusu hareket Filistin halkından Siyonist işgalci yerleşim birimleri sakinlerine karşı büyük bir intifada düzenlemelerini istedi.
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