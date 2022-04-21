İran, Afganistan'da düzenlenen peş peşe patlamalardan dolayı endişe duyduklarını ifade etti

Hatipzade, Afganistan'ın farklı kentlerinde tekrar eden patlamaların yaşanmasından dolayı endişe duyduklarını söyledi.

Halkın camilere toplandığı kutsal Ramazan ayında terör eylemlerinin yaşanmasına değinen Hatipzade, bu tür terörö eylemleri sonucu oruçlu ibadet edenlerin hedef alınmasını tiksindirici olarak değerlendirdi.

Mezar-ı Şerif kentinde suçsuz birçok insanın bir patlama sonucu hayatını kaybettiği ve yaralandığı haberine değinen Hatiğzade, olayda hayatını kaybedenlerin yakınlarına sabır ve yaralılara acil şifalar diledi.

Mezar-ı Şerif'teki haber kaynakları, bu şehirdeki Şiilerin en büyük ve en eski camisi sayılan 3 Dükkan Cami'nde öğle namazı sırasında yaşanan patlama çok sayıda kişinin öldüğünü ve yaralandığını duyurdu.

Ava Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre, Mezar-ı Şerif halkı 3 Dükkan Camisi'nin ikinci katında şiddetli bir patlamanın yaşanması sonucu çok sayıda kişinin öldüğü veya yaralandığı belirtildi.

Mezar-ı Şerif'teki İbn-i Sina Havza Hastanesi kaynağı ise, ''Şu ana kadar olay sonucu onlarca ölü ve yaralı hastaneye intikal etti'' dedi.

Patlamanın nedeni henüz açıklanmış değil ve güvelik güçleri bu konu ile ilgili detay vermedi.

İbn-i Sina Hastanesi kaynakları olay sonucu şu ana kadar ölen 2 kişinin naaşı ile yaralı 25 kişinin hastaneye getirildiğini belirtti.

Ambulansların yaralıları hastanelere taşıdığı ve bölgenin elektriğinin kesildiği de duyurulan haberler arasında.

Güvenlik güçleri 3 Dükkan Camisi'ne çıkan yolları trafiğe kapattı.

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