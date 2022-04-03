İran'dan Herat'taki terör saldırısına kınama

Hatipzade, tekfirci unsurların Herat'ta Cebril kasabasındaki bir eğlence alanında çok sayıda Afgan vatandaşınının ölümüne ve yaralanmasına neden olan terör saldırısını kınadı.

Bu terör eyleminin kurbanlarının ailelerine ve Afganistan halkına taziyelerini sunan Hatipzade, kurbanların ailelerine sabır, yaralılara acil şifa diledi ve İslam ümmetinin düşmanlarının komploları ve bölücülüğe karşı bir kez daha uyarıda bulundu.

Hatipzade, bu trajik olay ve bölgedeki diğer talihsiz olaylarla ilgili olarak, Afgan yönetim organının vatandaşların güvenliği için sorumluluk kabul etmesi ve insanların, özellikle savunmasız etnik ve dini grupların korunmasına ilişkin özeni artırması ve önlemleri yoğunlaştırması gerektiğini vurguladı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, ''İran İslam Cumhuriyeti, Afganistan'daki Müslüman kardeşlerin düşmanlarının bölücü komplolarını dayanışma ve işbirliği ile yeneceğinden emin'' diye ekledi.

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