İran'dan Afganistan'da yaşanan çifte terör saldırısına kınama

Kabil'in Şii Hazaraların çoğunluğu oluşturduğu Deşt-i Burci semtindeki bir okula yönelik bu sabah düzenlenen çifte terör saldırısına twitter hesabından tepki gösteren Hatipzade, ''Tekfirci alçaklar bir kez daha cinayet işleyerek Afganistan topraklarını suçsuz çocukların kanı ile suladı. Bu din düşmanı haramiler, Ramazan ayının kutsallığını bile çiğnedi ifadesini kullandı.

Hatipzade, ''Bu cinayeti kınamakla birlikte Afgan yetkilileri bu terör eylemlerini failleri ile azmettiriclerini bulmaya davet ediyoruz'' diye ekledi.

Afganistan'ın başkenti Kabil'in batısında yer alan Deşt-i Burci bölgesindeki Abdurrahim Şehit Okulu'na düzenlenen intihar saldırıları sonucu en az 27 öğrencinin şehit olduğu ve çok sayıda kişinin yaralandığı açıklandı.

Afganistan'da düzenlenen Ettelaat Gazetesi'nin haberine göre Okulun öğretmenlerinden Zekeriya Ülfet olayla ilgili yaptığı açıklamada, ilk saldırının öğrencilerin eve dönemk üzere okuldan ayrıldıkları sıra düzenlendiğini söyledi.

Sadece ilk saldırıda en az 27 öğrencinin hayatını kaybettiğini ve 20'sinin yaralandığını kaydeden öğretmen, ''Bu erkek okulundaki öpretmenler, öğrencileri kurtarmaya ve sakinleştirmeye çalışırken ikinci saldırı yaşandı. İkinci saldırının yaşanması nedneiyle ölü ve yaralı sayısı hakkında güncel bilgi yok'' ifadesini kullandı.

Öte yandan Afganistan polisi çoğunlukla Şii nüfusn yaşadığı Deşt-i Burcu bölgesinde bugün düzenlenen saldırılarda çok sayıda öğrencinin şehit olduğunu ve yaralandığını duyurdu.

Haber kaynakları bu sabah Başkent Kabil'in Deşt-i Burci bölgesinde Abdurrahim Şehid Lisesi yakınlarında okul çıkışında iki patlama meydana geldiğini bildirdi.

Kabil Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Halid Zadran yaptığı açıklamada, meydana gelen patlamalar sonucunda 27 kişinin hayatını kaybettiğini, onlarca kişinin de yaralandığını söyledi.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı. Ancak Hazara Şiilerin çoğunluğu oluşturduğu bölge daha önce IŞİD'ın Horasan kolu tarafından hedef alınmıştı.

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