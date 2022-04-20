21 Nis 2022 04:25
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Onlarca Filistinli İsrail’in Kudüs ve Batı Şeria’ya Saldırıları Sonucunda Yaralandı

Onlarca Filistinli İsrail’in Kudüs ve Batı Şeria’ya Saldırıları Sonucunda Yaralandı

Tahran, İRNA- Siyonist İsrail rejimi askerlerinin Batı Şeria ve Kudüs’e saldırıları sonuncunda onlarca Filistinli yaralandı. Siyonist askerler silahsız Filistinlileri hedef aldı.

Filistinli haber kaynaklarının yayınladığı haberlere göre Siyonist İsrail rejimi askerleri Kudüs’te yer alan Şeyh Jarrah mahallesine saldırarak Filistinlilerle çatışmaya girdi.

Öte yandan işgalci İsrail askerleri Batı Şeria’nın kuzeyinde bulunan Nablus’un doğusuna saldırarak Filistinlileri hedef aldı.

Yayınlanan raporlara göre onlarca Filistinli Siyonist İsrail rejimi askerlerinin mermileriyle hedef alınarak yaralandı.

Siyonist İsrail rejiminin Batı Şeria ve işgal altında olan Kudüs’e saldırıları mübarek Ramazan ayının başından itibaren onlarca Filistinlinin yaralanmasına veya şehadet makamına ermesine sebep oldu.



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