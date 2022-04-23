BM Özel Temsilcisi İsmail Haniye’yle Filistin’in Son Durumuna İlişkin Görüştü

Tor Wennesland’in Cumartesi günü Filistin Hamas hareketi Siyasi büro Başkanı İsmail Haniye’yle görüşmelerinde Batı Şeria, Kudüs ve Gazze şeridinin durumu ele alındı.



AA yayınladığı habere göre Wennesland Hamas’ın siyasi büro Başkanıyla görüşmesinde başta ABD olmak üzere uluslararası ve bölgesel taraflarla işgal altında olan Kudüs’teki gerginliklere dair görüşmelerini anlattı.



BM’nin Ortadoğu Barış Süreci Özel Temsilcisi açıklamasının devamında “Mübarek Ramazan ayının sonuna kadar gayri Müslimlerin Mescid-i Aksa’ya girişlerine izin verilmemesi, Batı Şeria’da saldırıların ve cinayetlerin durdurulması ve Gazze’de gerginliklerin şiddetlendirilmesi politikasının durdurulmasından oluşan 3 önemli mesajı İsrail’e ilettim.” ifadelerini kullandı.



Wennesland Hamas’ın Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye’yle telefon görüşmesinde Ürdün yetkilileriyle Kudüs’teki tarihi mekanların mevcut durumunun korunması ve gidişatın şiddetlenmesinin durdurulmasına ilişkin görüşmesine değindi.



Öte yandan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye bu doğrultudaki Mısır ve Katar’ın yanı sıra BM’nin bu çabalarını takdir etti.



İsmail Haniye Filistin’de yaşanan gelişmelere ilişkin işgalci Siyonist İsrail rejiminin Mescid-i Aksa’yı mekânsal ve zamansal olarak bölmeye çalıştığına değinerek Gazze’de gerginliklerin giderek arttığına ilişkin uyarıda bulundu.



Haniye açıklamasının devamında Siyonist İsrail rejiminin bu doğrultuda yürütmeye çalıştığı tüm eylemlerinin biran evvel durdurulması gerektiğinin altını çizerek “Gazze ve Mescid-i Aksa’daki durumlar bu minvalde ilerlerse olaylar kontrolden çıkacak.” ifadelerini kullandı.



Mübarek Ramazan ayının başından itibaren Siyonist İsrail rejimi askerlerinin Filistin halkına karşı saldırıları giderek artıyor. Öte yandan İsrail rejimi askerleri ve Siyonist yerleşim birimleri sakinleri sıklıkla Mescid-i Aksa’ya saldırarak ibadet eden Filistinli Müslümanları hedef alıyor. Ramazan’ın başından itibaren yüzlerce oruçlu Filistinli işgalci Siyonist rejimi askerince şehit edildi veya yaralandıktan sonra tutuklandı.



Filistin milleti tüm Müslümanların adına Mescid-i Aksa’yı savunmak için her gün hayatlarıyla bedel ödeyerek işgale karşı tek bir an dahi boyun eğmeyerek direnişi sürdürüyor.





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