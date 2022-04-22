İranlı imamdan dünya Müslümanlarına birlik çağrısı

Mahabad Cuma Hutbelerinde konuşan Mamusta Abdüsselam, ''İslami devletlerle Müslümanların başta kutsal inançlara hakaretin kınanması olmak üzere çeşitli olaylara karşı birlikteliği, zorunludur'' değerlendirmesinde bulundu.

Dünya Kudüs Günü'nün yaklaştığına işaret eden Mamusta Abdüsselam, ''Her yıl bu güne yaklaşırken İsrail rejimi Kudüs'e saygısızlık ediyor. Bu da bazı İslam ülkelerinin bu rejimle ilişkilerini normalleştirmesi ve bu rejimin söz konusu ülkelerde büyükelçilik açması nedeniyledir'' diye belirtti.

Demokrasi kriterlerinin dünya emperyalizmi tarafından çifte şekilde uygulandığının altını çizen Abdüsselam, ''Batı dünyası, mazlum Filistin halkının kendi namusu ile vatanını korumasını terör eylemi olark nitelendirirken, Ukraynalı savunmacıları kahraman ilan etmektedir'' diye konuştu.

Afganistan halkından 500'e yakından kişinin son patlamalar sonucu şehit düşmesinden dolayı başsağlığı dileyen Abdüsselam, ''Allah'tan İslam dinini yanlış anlayanları ve saadete erişmek için kendi soydaşlarının kanını akıtmak isteyenleri hidayet etmesini talep ediyoruz'' diye ekledi.

Twitter'da Takip Ediniz. https://twitter.com/Irna_Turkish