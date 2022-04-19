Taliban Dışişleri Bakanlığı heyeti İran'ı ziyaret edecek

Twitter hesabından açıklama yapan Semengani, dün akşam İran Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan ile Afganistan Dışişleri Bakan Vekili mirhan Muttaki arasındaki telefon görüşmesine değinerek, ''Taraflar bu görüşmede kötü niyetli gruplara propaganda yaparak İran ile Afganistan halkları arasında nefret, kötümserlik ve mesafe yarattılmasına izin vermeyeceğini bildirdi'' ifadesini kullandı.

Semengani'nin ifadesine göre bir Afganistan heyetinin yakında İran'ı ziyaret edeceği ve bu ziyaret kapsamında İran'da yaşayan Afganlar ve tutuklu vatandaşlar hakkında görüşmeler gerçekleştireceği kaydedildi.

Afganistan Geçici Hükümeti Dışişleri Bakan Vekili Muttaki bu telefon görüşmesinde İran'ın Kabil ve Herat'taki diplomatik temsilciliklerine yapılan saldırılardan duyduğu üzüntüyü dile getirerek, İran'ın bu ülkedeki diplomatik temsilcilikler ile diplomat ve çalışanların güvenliğinin sağlanması konusunda garanti verdiklerini ifade etti.

Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ise, ''Milyonlarca Afgan bacı ve kardeşlerimiz 40 yılı aşkın bir süredir İran'ın misafiridir ve gerekli olanak ve imkanlardan yararlanmaktalar'' diye belirtti.

Sosyal medyada komşu İran ile Afganistan halklarının iyi ilişkilerini bozmaya çalışan kötü niyetli ve yalancı propagandadan dolayı üzücü olayların yaşanmasından duyduğu üzüntüyü dile getiren Emir Abdullahiyan, Afgan yetkililerle Çin'de düzenlenen Afganistan'a Komşu Ülkeler Dışişleri Bakanları Toplanyısında yaptığı görüşmeye değinerek, ''İran her zaman Afganistan'a dönük olumlu ve yapıcı bakışa sahip olmuş ve iki ülke arasında heyetlerin geliş gidişi, insani yardım sevkiyatı ve diplomatik temsilciliklerini Afgan halkına hizmet sunmak için açık tutması, bu çerçevee değerlendirilmelidir'' değerlendirmesinde bulundu.

Afganistan'daki mevcut yönetimden İran'ın diplomatik temsilciliklerini korumasını, yasa dışı göçmenleri engellemesi ve sınır güvenliği ile İran'a ait su temini konusunda beklentilerini açıklayan Emir Abdullahiyan, Taliban'ın bu ülkede uyuşturucu ekimini yasaklamasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Afganistan'la alternatif ekim konusunda çalışmaya hazır olduklarını ve uyuşturucu kaçakçılığımım iki ülkenin işbirliği ile giderilmesini umduklarını sözlerine ekledi.

Afganistan Geçici Hükümeti Dışişleri Bakan Vekili Emirhan Muttaki ise İran halkı ile devletinin zor koşullarda Afgan mültecilere verdiği hizmet ve sergilediği davranıştan dolayı teşekkürlerini sunarak, ikili ilişkilerin gelişmesini iki komşu ve müslüman ülkenin çıkarları doğrulusunda olduğunu ve İran'ın endişelerini gidermek için ellerindne geleni esirgemeyeceklerini söyledi.

Bu telefon görüşmesi, bir grup kalabalığın İran'ın Kabil Büyükelçiliği ve Herat Başkonsolosluğu'na saldırarak diplomatk temsilciliklerin camlarını kırması sonra gerçekleşti.

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