Emir Abdullahiyan, İran'ın Afganistan'daki diplomatik temsilciliklerinin güvenliğinin sağlanmamasını eleştirdi

Afganistan'da İran'a ait diplomatik temsilciliklere yapılan saldırıların ardından İran'ın Kabil Büyükelçisi ve Herat Başkonsolosu ile telefonda görüşen Emir Abdullahiyan, bu misyonlarda görev yapan tüm çalışanların sağlığının yerinde olduğunu öğrendi.

Emir Abdullahiyan ayrıca İran'ın Afganistan'daki diplomatik temsilciliklerinin güvenliğinin bu ülkenin görevi olmasına rağmen sağlanmasına ilişkin önlemlerin alınmamasını eleştirdi.

Afganistan Dışişleri Bakanvekili ile Çin'de yaptığı müzakerelere değinen Emir Abdullahiyan, ''İran'ın Afganistan'daki diplomatik temsilciliklerinin güvenliğinin sağlanması mevcut Afganistan yönetiminin görevidir ve bu yönetim, İran'ın Kabil Büyükelçiliği ile Herta Başkonsolosluğu'na yapılan saldırıdan dolayı sorumludur. Ortak düşmanlarımızın bu konudaki komploları hususunda uyanık olmak zorundayız'' diye ekledi.

Öte yandan Dışişleri Bakanlığı Güney Asya Dairesi Genel Müdürü, Afganistan'ın Tahran Büyükelçiliği Maslahatgüzarı'nı Dışişleri Bakanlığı'na çağırark, İran'ın Kabil Büyükelçiliği ve Herat Başkonolosluğu'na yönelik saldırıları şiddetle protesto etti.

Genel Müdürü hükümetlerin diplomatik tesislerin güvenliğinin sağlanmasına ilişkin sorumluluklarını hatılatarak, İran misyonlarına saldırı düzenleyenler hakkında yasal işlemlerin başlatılmasını istedi.

İranlı yetkili ayrıca Afganistan Maslahatgüzarına İran'ın Afganistan'daki misyonlarının konsolosluk bölümlerinin Afganistan Dışişleri Bakanlığı'nın İran misyonlarının güvenliğini tam olarak sağlayıncaya kadar faaliyetlerini aslıya aldığını ifade etti.

Twitter'da Takip Ediniz. https://twitter.com/Irna_Turkish