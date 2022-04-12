İçişleri Bakanı: Herat ve Kabil olayları İran ve Afganistan'ın arasını açma amacını güdüyor

Gazetecilere konuşan Vahidi, ülke sınırlarının durumu ve Afganistan'da yaşanan son olaylarla ilgili soruya, ''Bazı kesimşer İran'la Afganistan arasında sorun çıkarma niyetinde ve bu, düşmanın komplusudur'' diye konuştu.

İki ülke halkının ilişkileri ve köklü geçmişine değinen Vahidi, ''İranlılar her daim Afgan göçmenlere iyi ev sahibi olmuş ve Herat ile Kabiş'de bazılarının çıkardığı olaylar onaylanmıyor ve kesinlikle yönlendirilmiştir. Bunlar sorun ve kaos çıkarma peşinde ve Afgan yetkililer bu tür konulara dikkat etmeli ve gerekeni yapmalıdır'' değerlendirmesinde bulundu.

Vahidi, ''Halka da bunların düşmanın gerçek dışı hassasiyet yaratma çabaları olduğunu söylüyoruz ve bu tür meseleleri kabul etmemeleri gerekiyor'' diye ekledi.

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