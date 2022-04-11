İran'ın Kabil Büyükelçisi: Birileri Tahran-Kabil ilişkilerini zedelemek istiyor

Afganistan'ın Toloonews kanalına konuşan Eminiyan, ''İran'daki Afgan göçmenlerin kötü muameleye tabi tutulduğuna yönelik yayınlanan videolar, Halkın Mücahitleri Örgütü'nce (Münafıklar) yayınlanmaktadır. Bu örgüte bağlı kişiler bu tür videoları sistematik şekilde yayarak, Tahran-Kabil ilişkilerini zedelemek istiyor'' diye konuştu.

Afgan göçmenlere kötü davranışın İran'ın politikası olmadığına işaret eden Büyükelçi, ''Halihazırda Afganistan'ın Tahran Büyükelçiliği Taliban yöntimi ile işbirliği içinde faaliyetlerini yürütüyıor. Afganistan'da ulusal kapsamlı bir hükümet kurularak bu tür geniş çaplı göçlerin önüne geçilmelidir'' değerlendirmesinde bulundu.

Eminiyan konuşmasını şöyle sürdürdü:

''Afganistan'ın sorunlarının çözülmesini, ulusal bir hükümetin kurulmasını ve tüm etnik grupların bu devlette yer almasını umuyoruz.

İran, Afganistan'ın ekonomik krizden çıkması için çeşitli gruplarla işbirliği yapmaya ve Afgan vatandaşlarının ülkelerini terketmek zorunda kalmadıkları bağımsız bir Afganistan'ın inşa edilmesine yardımcı olmaya hazır''.

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