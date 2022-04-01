Tahtırevançı: İran, Afganistan'a 30'dan fazla insani yardım sevkiyatı sağladı

Birleşmiş Milletler ve Almanya, İngiltere ve Katar'ın ev sahipliğinde düzenlenen Afganistan'a İnsani Yardım Çağrısı ve Toplama Uluslararası Konferansı'nda konuşan Tahtırevançı, "Afganistan'daki insani durum kötüleşmeye devam ediyor ve ülke şu anda büyük zorluklar, fırsatlar, korkular ve umutlarla karşı karşıya. Mevcut zor durumda, uluslararası toplumun Afganistan halkının zorlukların üstesinden gelmesine, fırsatları yakalamasına, korkuları yenmesine ve daha parlak bir gelecek için umudu artırmasına yardım etmeye katılması bekleniyor" diye konuştu.

İran'ın Birleşmiş Milletler Büyükelçisi konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Komşu bir ülke olarak İran İslam Cumhuriyeti, Afganistan halkının yanındadır ve son 40 yılda karşılaştığı zorlukların üstesinden gelmek için kapasitelerini ve olanaklarını kullandı.

İran, son 40 yılda ne yazık ki en az uluslararası yardımı almasına rağmen milyonlarca mülteciye ev sahipliği yaptı. İran, son birkaç ayda Afgan halkına 30'dan fazla insani yardım sevkiyatı sağladı. Bu, İran'ın az ya da çok tek başına Afganistan halkına sağladığı yardımın sadece bir örneğidir. Uluslararası toplumun mali desteğinin Afganistan'ın mevcut zor durumu aşmasına yardımcı olmak için hayati önem taşıdığını kaydetmek isterim.

Afgan halkına ait dondurulan varlıklara el konulmasının yasa dışı olduğu her defasında belirttik. Tüm bu varlıkların derhal ve önkoşulsuz olarak serbest bırakılması esastır.

Ayrıca, bu ülkenin insanları arasında, özellikle gelecekte Afganistan'ı yönetecek genç nesil arasında gelecek için umut garanti edilmelidir. Bu, kapsayıcı bir hükümet kurulmadıkça ve etnik köken, erkek, kadın ve genç dahil her kesimden insanı içerebilen Afganistan'ın siyasi ve sosyal yapısına yeterince dikkat edilmedikçe mümkün olmayacaktır.

İran İslam Cumhuriyeti'nin Afganistan halkının karşı karşıya oldukları mevcut zorlukların üstesinden gelmesine yardımcı olmak için uluslararası toplumla birlikte çalışmaya istekli ve hazır olduğunu vurgulamak isterim''.

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