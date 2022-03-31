Afganistan'ın kapsayıcı bir ulusal hükümetin oluşumu ile birlikte bölge içi bir mekanizmaya ihtiyacı var

Çin'in Tunşi kentinde düzenlenen Afganistan'a komşu ülkeler+Taliban+Endonezya+Katar toplantısında konuşan Emir Abdullahiyan, "Komşuluğumuzda barışçıl bir Afganistan'ın oluşmasını umuyoruz. Komşular Afganistan'ın barış ve istikrarında önemli bir rol oynamalı, çünkü Afganistan'ın barış ve istikrarı ve onun güvensizliği komşularımız üzerinde doğrudan bir etkiye sahip olabilir" diye belirtti.

Bir önceki toplantıda İran İslam Cumhuriyeti'nin iki özel teklifte bulunduğunu anımsatan Emir Abdullahiyan, ''İlk olarak, Afganistan'ın güvenliğine yardımcı olmak için gerekli mekanizmaları ve mevcut örgütler veya bağımsız bir varlık şeklinde belirli bir güvenlik mekanizmasını güçlendirmeliyiz. Afganistan'ın güvenliği ile bölgesel güvenliğe yardımcı olmak için terörle mücadele politikalarını koordine etmek ve deneyim ve bilgi alışverişinde bulunmakla birlikte diğer önerimiz, Afganistan'ın yeniden inşasına ve gelişmesine yardımcı olabilecek bölgesel bir mekanizma ve fon oluşturmaktır'' diye konuştu.

Emir Abdullahiyan konuşmasını şöyle sürdürdü:

''Bölgedeki endişemiz, terörün Afganistan içinden yayılması, IŞİD'in gelişmesi, Afganistan içinde ve bölgedeki bazı ülkelerde asker toplaması ve Kuzey Afganistan'da eğitim ve gelişimi için aldığı önlemlerdir.

İran İslam Cumhuriyeti, Afgan mültecilerin yayılmasından endişe duyuyor. Son yedi ayda yaklaşık bir milyon Afgan kadın, çocuk ve erkek İran'a girdi ve şimdi İran'da misafirimiz olan Afgan mültecilerin sayısı yaklaşık beş milyona yükseldi. Bu konuda, özellikle uluslararası kuruluşların Afganistan'ın komşu ülkelerindeki yerinden edilmiş kişilere en az ilgi gösterdiği zamanlarda ciddi endişelerimiz var.

Afganistan'da kadınların rolü bizim için çok önemli. İslam, ilerici ve merhametli bir dindir ve kadınların çeşitli alanlarda varlığını vazgeçilmez hakları olarak kabul eder. Afganistan'ın Müslüman toplumunda kadınların rolünün önemini bir kez daha vurgulamamız gerekiyor.

Yurt dışındaki Afgan halkının özgürlüğü, Afgan halkına hizmet etmek için önemlidir. Afganistan'ı işgal etmek ve şimdi Afgan varlıklarına el koymak, Amerikalıların yanlışıdır. Amerikalılar Afganistan'ı 20 yıl boyunca işgal ederken, Afgan halkı için sağlık kuruluşu amacıyla küçük bir oda bile yapmadılar, ama bugün Afganistan'ı yeniden inşa etmekten bahsediyorlar Yardım etmek için bir motivasyonları olsaydı, Afganistan'daki içler acısı bu duruma tanık olmayacaktık.

Bugün taahhüt ettiğimiz her şey önemli bir konuyla ilgilidir. Afganistan'ın tüm grupları içeren kapsayıcı bir devlete ihtiyacı var. Bölye bir devletin oluşması, Afganistan'ın güvenliği, ilerlemesi ve refahına garantidir.

Bugün burada Afgan halkı adına karar vermek için değil, tüm Afganların parlak ve müreffeh bir geleceğe sahip olmalarına yardımcı olmak için buradayız''.

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