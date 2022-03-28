Pakistanlı General: İran'ın Afganistan'a yardım etmedeki rolü çok önemli

İran İslam Cumhuriyeti'nin de aralarında bulunduğu farklı ülkelerden düşünür ve diplomatların katıldığı "Afganistan Durum Görünümü" başlıklı uluslararası bir konferans, Pakistan'ın başkenti İslamabad'daki Stratejik Araştırmalar Enstitüsü (ISSI) ev sahipliğinde düzenlendi.

Ülkemizin Dışişleri Bakanı Danışmanı ve Dışişleri Bakanlığı Siyasi ve Uluslararası Araştırmalar Merkezi eski başkanı Muhammed Kazım Seccadpur, bu uluslararası konferansta bir konuşma yapacak.

Açılış töreninde konuşan Pakistan Ordusu eski Genelkurmay Başkanı General Hayat, Afganistan'daki durumun tırmanmasından duyduğu endişeyi dile getirerek, dünyanın Afganistan'daki yeni hükümetle (Taliban) ilişki kurmak için adımlar atması gerektiğini söyledi.

Afganistan'da barış ve istikrarın sağlanmasına yardımcı olmak için komşuların ve bölgesel etkileşimlerin rolüne vurgu yapan General Hayat, "İran, belirleyici bir rol oynayarak, Afganistan'da kilit bir oyuncudur. İran İslam Cumhuriyeti'nin diğer aktörlerle birlikte Afganistan'a yardım etmede daha büyük ve daha geniş bir rol oynaması bekleniyor. Öte yandan Afgan varlıklarının yurt dışında bloke edilmesinin hiçbir gerekçesi yok, çünkü bu varlıklar Afgan halkına ait ve derhal serbest bırakılmalı" diye belirtti.

Afganistan'ın bir kara delik haline geldiğini ve uluslararası toplum tarafından görmezden gelindiğini kaydeden General Hayat, ''Bu da bu ülke için belirsizliğe neden oldu. Afganistan'da hukukun üstünlüğünü, insan haklarını ve kadın haklarını kararlılıkla desteklememiz gerektiğini ve IŞİD de dahil olmak üzere terörist unsurların Afganistan'dan komşulara saldırmamasını sağlamamız gerektiğini belirtmem gerekiyor'' diye konuştu.

Pakistan Ordusu eski Genelkurmay Başkanı, bölgesel angajmanın Afganistan'a yardım etmenin en iyi yolu olduğunu ifade ederek, ancak aynı zamanda Afganistan'la doğrudan bağlantısı olmayan sabotajcıların veya partilerin hareketi konusunda da uyarıda bulundu.

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