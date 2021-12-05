5 Ara 2021 12:21
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News Code: 84566133
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Irakçı ile BM Genel Sekreteri Afganistan Özel Temsilcisi bir araya geledi

Irakçı ile BM Genel Sekreteri Afganistan Özel Temsilcisi bir araya geledi

Tahran, İRNA- Dış İlişkiler Stratejik Konseyi Sekreteri Abbas Irakçı, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Afganistan Özel Temsilcisi Mette Knudsen ile yaptığı görüşmede, BM'nin Afganistan halkına yardım etme rolüne İran'ın verdiği desteği vurguladı.

Ülkedeki mevcut durumu, güvenlik endişelerini, IŞİD terörizmini ve yönetimin geleceğini görüşmek üzere Knudsen ile bir araya gelen Irakçı, İran'ın duruşunun Afganistan'ın sorunlarını çözmek, Kabil'de kapsayıcı bir hükümet kurmak, bu ülkede güvenliği sağlamak ve İran İslam Cumhuriyeti ile sınır güvenliğini sağlamak için bölgesel bir yaklaşım izlemek olduğunu söyledi.

Afganistan'daki mevcut istikrarsız durumdan ABD'yi sorumlu tutan Irakçı, 'ABD'nin Batı Asya bölgesindeki varlığı, bölge halkı için kargaşa ve huzursuzluktan başka bir şeyle sonuçlanmadı' diye konuştu.

BM Genel Sekreteri Afganistan Özel Temsilcisi Knudsen ise bu görüşmede yaptığı açıklamada, İran'ın Afganistan'daki etkin rolüne ve Afgan mülteci ve sığınmacıların kabulüne övgüde bulundu ve bu konuda İran'la BM istişarelerinin sürdürülmesi gerektiğini ifade etti.

Afganistan'daki sahadaki durumu anlatan Knudsen, uluslararası toplumun özellikle kış yaklaşırken Afgan halkının temel sorunlarına ciddi şekilde değinmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish

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