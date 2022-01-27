Tahti Revançi: İran, Afgan halkına destek için tüm çabasını harcamaktadır

Tahti Revançi, BM Güvenlik Konseyinde Afganistan ile ilgili oturumda yaptığı açıklamada, Afganistan’ın bloke edilmiş varlıklarının o ülke ekonomisinin canlanması ve halkı kurtarmak için gerekli olduğunu bunun siyasi ve şartlara bağlı olmaması gerektiğini söyledi.

Afganistan’ın görülmemiş bir insani krizle boğuştuğunu ifade eden Tahti Revançi, BM raporlarına göre o ülkede 24 milyon kişiden fazlanın insani yardımlara ihtiyaç duyduğunu ve nüfusun yarısının mutlak açlıkla boğuştuğunu söyledi.

9 milyon Afganlının avare olduğunu ifade eden Tahti Revançi, bu durumun control edilmemesinin ülkenin sosyal ve ekonomik çöküşüne sebep olabileceğini söyledi.

İran’ın bugüne kadar Afganistan’a bir çok insani yardımlar gönderdiğini ifade eden Tahti Revançi, Afganistan halkına yardım için iki ülke sınırlarının Taliban sonrası dönemde de açık kaldığını söyledi.

Yaz aylarından bu yana günde binlerce Afganlı’nın İran’a giriş yaptığını ifade eden Tahti Revançi, İran’ın ABD ambargolarından kaynaklı kısıtlı kaynaklarına rağmen bunlara yardım ettiğini bunlar arasında sağlık, eğitim, istihdam, meslek edindirme eğitimleri, aşılanma olduğunu söyledi.

Tahti Revançi, ambargolardan dolayı İran’ın mali kaynaklarının sınırlı olduğunu ve uluslararası camianın İran’a gerekli yardımları sağlamaması durumunda bir çoğunun Avrupa’ya gitmek isteyen Afganlı mültecilere İran’ın tek başına destek veremeyeceğini söyledi.

İran temsilcisi, uluslararası camiadan sorumluluklarını yerine getirerek, Afganlı mültecilere kullanmak üzere, o ülke komşularına yeni kaynaklar tahsis edilmesini istedi.

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2012