Kudüs Güçleri Komutanı ABD’nin bölgeyi terk etmesini istedi

Şiraz’da bir anma töreninde konuşan General Gaani, ‘’ ABD’ye daha önce de dediğimiz gibi fırsat varken mevcut zilletli durumunuzda bölgeyi terk ediniz yoksa Afganistan’dan daha kötü bir durumla kaçmaya mecbur kalacaksınız. ‘’ dedi.

General Gaani, ‘’ Bu sizin sonunuzdur, herşeyi yaptığınız dönem bitmiştir, vur kaç dönemi bitmiştir, vurduğunuz zaman durup hesap vermelisiniz ve en şiddetli şekilde yanıt almalısınız. ‘’ dedi.

Kudüs Güçleri Komutanı, ‘’ ABD 20 yıl Afganistan’da savaştı fakat nereye varabildi, ABD canidir, geçen sene Afganistan hezimetinde o kadar çok gereksiz şey öne sürdüler ki dünya nasıl büyük bir hezimete uğradıklarını göremedi.’’ Dedi.

General Gaanş, ABD’nin savaşlardan karlar elde ettiğini hala Kuveyt’ten Irak saldırısı karşısında yanlarından durdukları için para aldıklarını ve ABD’nin tek kutuplu dünyanın geçtiğini bilmesi gerektiğini söyledi.

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