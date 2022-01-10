Taliban Dışişleri Bakanlığı Başkanvekili, Tahran'daki görüşmeleri yapıcı olarak nitelendirdi

Taliban Dışişleri Bakanlığı Başkanvekili Mevlevi Emirhan Muttaki ayrıca ikili ilişkilerle ilgili konuların da gözden geçirildiğini sözlerine ekledi.

Dışişleri Bakanlığı Hüseyin Emir Abdullahiyan da, 'Afgan halkının cesur mücadelesi, hiçbir yabancı gücün Afganistan'ı işgal edip yönetemeyeceğini gösterdi' dedi.

Taliban liderlerinin kapsayıcı bir hükümetin oluşumuyla ilgili olumlu sözlerine değinen Emir Abdullahiyan, yeni hükümet için kabul edilebilir göstergeler sağlama gereğini vurguladı.

İran Dışişleri Bakanı, Tahran'ın Afganistan'a insani yardım sağlamaya devam ettiğini belirterek', İran'ın bölgesel potansiyelini Afgan halkının sorunlarını daha da hafifletmek için kullanacağını açıkladı.

Emir Abdullahiyan, ABD ve müttefiklerinin son 20 yılda Afganistan'daki görevini kötüye kullanmasını da kınadı ve Afganistan ile komşu ülkeler arasında bölünmelerin yaratılmasını ABD'nin bölgedeki politikasının temel direklerinden biri olarak nitelendirdi.

Taliban Dışişleri Bakanlığı Başkanvekili Mevlevi Emirhan Muttaki, başkanlığındaki bir Afgan heyeti Cumartesi günü İran'a gitti ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan da dahil olmak üzere üst düzey İranlı yetkililerle görüştü.