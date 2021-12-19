Afganistan'ın çözümü, tüm etnik grupların katılımıyla kapsayıcı bir hükümet kurmaktan geçiyor

İİT üyesi ülkelerin Dışişleri Bakanlarının olağanüstü toplantısıbna katılmak için Pakistan'ın başkenti İslamabad'a gelen Emir Abdullahiyan, burada İRNA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Bu toplantının ana konusunun Afganistan'daki gelişmeleri ele almak ve İran İslam Cumhuriyeti'nin bu gelişmelerden endişe duyduğunu belirtmek olduğunu dile getiren Emir Abdullahiyan, Afganistan'da terörün büyümesi olgusunu ve son aylarda İran İslam Cumhuriyeti'ne yönelik mülteci ve sığınmacı dalgası meselesini ülkemizin endişeleri arasında yer aldğını ifade ederek, 'Afganistan'daki gelişmelerle ilgili endişelerine değinen Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, 'Afganistan'daki tüm etnik grupların katılımıyla kapsayıcı bir hükümet oluşturmak ana stratejidir' diye konuştu.

İslam İşbirliği Teşkilatı'nın olağanüstü toplantısında, uluslararası topluma ve komşu ülkedeki geçici yönetim organına oybirliği ile bir mesaj gönderileebileceğine ilişkin umudunu kaydeden Emir Abdullahiyan, 'Afganistan'ın çözümü, tüm etnik grupların katılımıyla kapsayıcı bir hükümet kurmaktır' diye açıkladı.

Reisi Hükümeti'nin Pakistan ile ilişkilerin geliştirilmesi için yol haritası

İran ve Pakistan gibi iki dost ve komşu ülke arasındaki yakın ve kardeşlik ilişkilerine atıfta bulunan Emir Abdullahiyan,, '13. hükümetin komşularına özel ve öncelikli bir bakış açısı var ve bu arada Pakistan, İran'ın iyi komşu ülkelerinden biri. Dost ve kardeş Pakistan ile ilişkilerin daha da geliştirilmesi için 13. hükümetin net bir planı ve yol haritası vardır' diye ekledi.

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