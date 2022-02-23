İran heyetinden Taliban dışişleri ve enerji bakanlarına ziyaret

Afganistan'daki durum, madencilik, tarım, enerji, demiryolları ve bölgesel gelişmelere yapılan yatırımlar, İran'ın Afganistan Özel Temsilcisi ile Afganistan Dışişleri Bakanvekili ve Enerji ve Su Bakanı arasında ele alınan konular arasındaydı.

Taliban Dışişleri Bakanıvekili Muttaki, İranlı ve Afgan yetkililer arasındaki görüşmeleri överek, iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi gereğini vurguladı.

Taliban Enerji ve Su Bakanı da bu hükümetin elektrik ve enerji konusundaki politikalarını açıkladı.

Bu toplantıda Kazımi Kumi, İran'ın Afganistan'ın madencilik, tarım, enerji ve demiryolu sektörlerine yatırım yapmaya hazır olduğunu belirtti.

Bazı uzmanlar, İran'ın Helmand'a erişimi konusundaki müzakereyi bu toplantının önemli konularından biri olarak belirtti.

Bu arada dün, Taliban'ın geçici hükümetinin Enerji ve Su Bakanlığı, İran'a Helmand suyunun eksikliğinin nedenini teknik sorunlara bağlayarak 1972 yılında Afganistan ile İran arasında su konusunda yapılan anlaşmaya bağlı olduklarını açıkladı.

Bakanlık, Helmand Nehri'nin "teknik sorunlar" nedeniyle İran'a ulaşmadığını ve kasıtlı olmadığını söyledi.

Daha önce İran Enerji Bakanı, Helmand su hakkı konusunda Afgan tarafıyla yapılan birkaç görüşmeden sonra ve sürekli takibe rağmen şu ana kadar hiçbir şey olmadığını ve önümüzdeki günlerde Helmand suyunun serbest bırakılmasını görmeyi umduğunu söylemişti.

Mihrabiyan, "Afgan tarafıyla üç aydır görüşüyoruz. İlgili bakan İran'ı ziyaret etti ve bu konuda görüşmeler yapıldı. Afgan tarafı, İran İslam Cumhuriyeti'nin haklarını tanıdığımızı ve suyun tahliyesinin yapılacağını duyurdu' diye belirtmişti.

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