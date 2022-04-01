Avrupalıların yardım iddialarının aksine 4 milyon Afgan misafirimiz

Cumhurbaşkanı Reisi, "Afganistan meselesini sadece siyasi çıkarları için takip eden Avrupalıların aksine İran İslam Cumhuriyeti, aziz Afganlara karşı kendini sorumlu hissediyor. Bugün Afganistan'da önemli olan, tüm grupların ve etnik kökenlerin var olduğu bu ülkede kapsayıcı bir yönetimin oluşturulmasıdır" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı, Rezevi Horasan'da yaşayan Afgan vatandaşlar meselesine değinerek, "Bu vatandaşların eğitimi, yaşam biçimi ve istihdamı bizim için önemlidir ve takip edilmelidir, bu nedenle bir sivil toplum örgütü olarak merkezi bir mekanizmanın kurulmasını öngördük. Bu örgütten gelen mülteciler ve ofisler, Tahran, Rezevi Horasan ve diğer illerdeki genel merkezin çalışmalarını takip etmelidir'' diye belirtti.

Cumhurbaşkanı Reisi, "Vatandaşların İçişleri Bakanlığı ve valiliklerdeki idaresi bir teşkilat olarak Afgan vatandaşlarının çalışmalarını takip etmek için yeterli değil, bu aziz konuklarımız Müslüman ve dindardır ve onların sorunları kendi sorunlarımız olarak görülmelidir'' diye ekledi.

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