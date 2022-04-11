Hatipzade: Diplomatik tesislerin korunması sorumluluğu Afganistan yönetimine ait

İran ve Afganistan halklarının tarihi ve çok katmanlı derin ilişkilerine ve İran'ın on yıllarca Afganistan halkına ev sahipliğine değinen Hatipzade, İran ve Afganistan arasında iyi ilişkiler istemeyen kötü niyetli komploculara karşı uayrıda bulundu.

Bazı video ve açıklamaların İranofobi veya Afganistanofobi amacıyla sosyal medyada yayıldığının altını çizen Hatipzade, ''Bu tür açıklama ve videolar iki ülkenin duygularını hedef tahtasına oturtmuş ve iki ülke halkı ile yetkililerinin daha uyanık olmasını gerektirmektedir'' ifadesini kullandı.

Hatipzade, ''İran'ın Afganistan'daki büyükelçisi ve diğer yetkilileri ile sürekli iletişim halindeyiz'' diye ekledi.

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