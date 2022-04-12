12 Nis 2022 12:09
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Afganistan Maslahatgüzarı Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı

Afganistan Maslahatgüzarı Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı

Tahran, İRNA- Dışişleri Bakanlığı Güney Asya Dairesi Genel Müdürü, Afganistan'ın Tahran Büyükelçiliği Maslahatgüzarı'nı Dışişleri Bakanlığı'na çağırark, İran'ın Kabil Büyükelçiliği ve Herat Başkonolosluğu'na yönelik saldırıları şiddetle protesto etti.

Genel Müdürü hükümetlerin diplomatik tesislerin güvenliğinin sağlanmasına ilişkin sorumluluklarını hatılatarak, İran misyonlarına saldırı düzenleyenler hakkında yasal işlemlerin başlatılmasını istedi.

İranlı yetkili ayrıca Afganistan Maslahatgüzarına İran'ın Afganistan'daki misyonlarının konsolosluk bölümlerinin Afganistan Dışişleri Bakanlığı'nın İran misyonlarının güvenliğini tam olarak sağlayıncaya kadar faaliyetlerini aslıya aldığını ifade etti.

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