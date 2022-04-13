Afganlar İran'ın Kabil Büyükelçiliği'ne çiçek bıraktı

Bugün Büyükelçilik önünde toplanan kalabalık, İran'ın bu ülkedeki diplomatik temsilciliklerine yapılan saldırılarına kınayarak, çiçekler bıraktıktan sonra okudukları bildiride İran ve Afgan halklarının düşmanın komplosuna karşı birlikteliğe ve uyanık olmaya davet etti.

Bildiride, ''Dün bazı kötü niyetli kişiler İran'ın Herat Başkonsolosluğuna taş atsa da bugün biz Afganistan halkının temsilcileri olarak İran'ın Kabil Büyükelçikiği kapısına kardeşlik adına çiçek bırakıyoruz'' ifadesi kullanıldı.

Ayrıca Hera halkı da konsolosluk önüne gelerek diplomatik temsilciliklere yapılan saldırıyı kınamakla birlikte İran'ın Afganistan'a yaptığı hizmetlerden dolayı şükranlarını sundu.

Afganların bugünkü eylemleri, İran'ın Kabil ve Herat'taki diplomatik misyonlarına 2 gün önce yapılan saldırıların ardından gerçekleşti.

O olaylarda Afganlar İran'ın temsilcilikleri önünde toplanarak protesto girişiminde bulundu ve İran'ın Hera Başkonsolosluğu'na saldırdıktan sonra lastikleri yakmakla birlikte güvenlik kameralarını da kırdı.

Saldırganların Taliban güçlerinin havaya ateş açması ve konsolosluk güvenlik memurlarının çabası sonucu konsolosluğa giremediği ve Herat Valisi Mevlevi İslam Car'ın olay yerine gelmesi ile dağıldığı belirtildi.

Bu olayın ardından İranlı yetkililer saldırıları komplo olarak nitelendirdi. Öte yandan Taliban Kültür Müdürü Naim Hal Hakkani de bu olayları kınadıklarını ifade etti.

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